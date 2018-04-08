Aynı saatte yemek zayıflatıyor

ABD’nin California eyaletinde bulunan Salk Entitüsü’nde yapılan bir araştırma, her gün aynı saatlerde yemek yemenin kilo vermeyi yüzde 28 oranında hızlandırdığını ortaya koydu. Washinton Post’ta yayımlanan araştırmaya göre, araştırmacılar bir grup fareyi ikiye ayırdı. İki grup farenin önüne de kalorileri eşit miktarda yiyecekler bıraktı ancak birinci grubun bu yiyecekleri sadece 8 saat içerisinde tüketmesini sağlarken ikinci grubun gün boyu, acıktıkça yemesini sağladı. Deneyin uygulandığı 4 ayın sonunda ‘zaman kısıtlamalı’ olarak beslenen fareler, gün boyu beslenenlere göre yüzde 28 oranında daha az ağırlıkta çıktı. Aynı araştırma şimdi de insanlar üzerine uygulanmak isteniyor. Araştırmacıların ‘zaman kısıtlamalı’ olarak adlandırdığı beslenme biçiminin yalnızca kilo kaybına değil, diyabet ve kalp hastalıklarının tedavisine de yardımcı olacağı öngörülüyor.