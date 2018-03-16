Ayda 4 milyon dolar kazandırıyor! Dünyanın en tuhaf yiyeceği

Yaşlarının hesaplanması tıpkı ağaçların yaş hesaplaması gibi. Kabuklarındaki büyüme halkaları ile yaşları tespit ediliyor

Bu canlıların ömürleri yaklaşık olarak 100 yıl. Dünyanın en eşsiz lezzeti olarak anılan geoduck Uzak Doğu ülkelerinin vazgeçilmezi

Kanadalı balıkçıların geçim kaynağı olan geoduck , balıkçılara yılda 4,5 milyon dolar kazandırıyor. Özellikle Asya ülkelerinden talep gören geoduck lüks restoranlarda faiş fiyatlara satılıyor.

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