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Ayda 4 milyon dolar kazandırıyor! Dünyanın en tuhaf yiyeceği

Kazancı oldukça fazla olan bu deniz canlısını yemek için de bir hayli para ödemeniz gerekiyor...

Ayda 4 milyon dolar kazandırıyor! Dünyanın en tuhaf yiyeceği

Kazancı oldukça fazla olan bu deniz canlısını yemek için de bir hayli para ödemeniz gerekiyor...

16 Mart 2018 Cuma 11:02
Ayda 4 milyon dolar kazandırıyor! Dünyanın en tuhaf yiyeceği
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Kanadalı balıkçıların geçim kaynağı olan geoduck, balıkçılara yılda 4,5 milyon dolar kazandırıyor. Özellikle Asya ülkelerinden talep gören geoduck lüks restoranlarda faiş fiyatlara satılıyor.

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Denizin dibinde yaşayan canlı bir midye türü. Geoduckın kilosu ortalama 30/40 dolar civarında.

Bu canlıların ömürleri yaklaşık olarak 100 yıl. Dünyanın en eşsiz lezzeti olarak anılan geoduck Uzak Doğu ülkelerinin vazgeçilmezi

geoduck

Yaşlarının hesaplanması tıpkı ağaçların yaş hesaplaması gibi. Kabuklarındaki büyüme halkaları ile yaşları tespit ediliyor

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Besin değeri yüksek olan geoduckın 100 gramında:

Kalori: 80.0 (cal)
Toplam Yağ: 0.5 (g)
Doymuş Yağ: 0.2 (g)
Protein : 17.0 (g)
Kolesterol: 30.0 (mg)
Demir: 44.0 (mg)
Sodyum: 300.0 (mg)
Kalsium 78.0 (mg)

Bu midye türü 1 kg ağırlığa ulaştığında ticareti yapılıyor

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:46
Anahtar Kelimeler:
GeoduckDünyanın En Tuhaf Yiyeceği
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