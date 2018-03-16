Ayda 4 milyon dolar kazandırıyor! Dünyanın en tuhaf yiyeceği

Kanadalı balıkçıların geçim kaynağı olan geoduck, balıkçılara yılda 4,5 milyon dolar kazandırıyor. Özellikle Asya ülkelerinden talep gören geoduck lüks restoranlarda faiş fiyatlara satılıyor.
Denizin dibinde yaşayan canlı bir midye türü. Geoduckın kilosu ortalama 30/40 dolar civarında.
Bu canlıların ömürleri yaklaşık olarak 100 yıl. Dünyanın en eşsiz lezzeti olarak anılan geoduck Uzak Doğu ülkelerinin vazgeçilmezi
Yaşlarının hesaplanması tıpkı ağaçların yaş hesaplaması gibi. Kabuklarındaki büyüme halkaları ile yaşları tespit ediliyor
Besin değeri yüksek olan geoduckın 100 gramında:
Kalori: 80.0 (cal)
Toplam Yağ: 0.5 (g)
Doymuş Yağ: 0.2 (g)
Protein : 17.0 (g)
Kolesterol: 30.0 (mg)
Demir: 44.0 (mg)
Sodyum: 300.0 (mg)
Kalsium 78.0 (mg)
Bu midye türü 1 kg ağırlığa ulaştığında ticareti yapılıyor
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