Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!

BESLENME ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Akça, aşurenin bağışıklığı kuvvetlendirmesinden kalp dostu olmasına, anne sütünü artırmasından kabızlığı önlemeye dek birçok faydası olduğunu vurguladı ve aşureyi tüketirken dikkat etmemiz gerekenleri anlatıp önemli uyarılarda ve önerilerde bulundu

ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

1 kase aşurede 62 gr karbonhidrat var. 1 adet meyvede yaklaşık 15 gr karbonhidrat olduğu düşünüldüğünde bir kase aşure, bir seferde 4 porsiyon meyvenin tüketilmesine eşit. Baş ağrısı ile kendini gösterecek hiperglisemi özellikle diyabet hastaları için çok ciddi risk oluşturuyor. Sağlıklı kişilerin ise yüksek miktarda aşure tüketimi diyabet hastalığına olan eğilimlerini artırabilir. Özellikle ailede genetik diyabet öyküsü varsa da daha dikkatli tüketin. Yine alınan her fazla kalori ve karbonhidrat vücutta yağ olarak depolandığından, bu durum uzun vadede kilo artışı ile birlikte kardiyak riskini de artırabiliyor.

ŞEKERİ MİNİMUM DÜZEYDE EKLEYİN

Aşure her ne kadar sağlık deposu olsa da fazla tüketimi ciddi tehlikelere yol açabiliyor. 350 kalori ile 1 dilim yaş pasta kadar enerji içeren, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri de benzer olan aşureyi buna karşın yaş pastadan ayıran içeriğindeki posası. Yine 90 gramlık 2 dilim baklava 36 gram karbonhidrat içerirken 110 gramlık 1 kase aşure 62 gram karbonhidrata sahip. Ancak protein ve posa içeriğinin yüksek olması ve içeriğindeki malzemeler aşureyi daha masum ve sağlıklı kılıyor. Aşureyi kendiniz yapıyorsanız mutlaka şeker içeriğini minimum seviyede tutun. Normal tariflerin 3'te 1'i kadar şeker eklemeniz yeterli olacaktır. Meyvenin kendi şekeri aşurenizin tatlanmasını sağlayacaktır.

CEVİZ VE BADEMLE TÜKETİN

Omega 3 yağ asitleri kalp için koruyucu bir etkiye sahip. Ceviz ve badem sadece yağ içermekle kalmıyor, benzer oranlarda protein de içeriyor. Aşure ile birlikte ceviz ve badem tüketmek hem diyabete karşı şekerinizi hem de kalbinizi koruyucu etki gösteriyor. 2 ceviz ve 5 adet badem yeterli olacaktır.

HER BİR KAŞIKTA BİRAZ TARÇIN SERPİN

Yüksek karbonhidrat içeriği kandaki şekeri hızlı yükselteceğinden tarçınla birlikte tüketmekte fayda var. Tarçın kan şekeri regülasyonunu sağlayan önemli bir baharat. Aşurenin sadece üzerine eklemek yerine her bir kaşıkta biraz tarçın serpmeniz şeker regülasyonunuzu sağlamanız için faydalı olacak.

AŞURENİN YANINDA SÜT İÇİN

Yüksek karbonhidrat tüketimi kandaki şekerin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olur. Protein yoğunluğunun artması kana geçen şeker hızını yavaşlatarak kandaki şekerin daha uzun vadede ve daha yavaş yükselmesine yardım edecek. Sütün de içeriğinde karbonidrat olduğunu unutmadan, ölçüleri abartmadan 1 kase tarçınlı bir aşure ile birlikte 1 bardak süt içmeniz aşure yedikten sonra kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak.