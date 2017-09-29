Astım riskini azaltmak için alerjiyi kontrol altına alın!

ASTIM atakları çoğu zaman alerjiler tarafından tetiklenebiliyor. Her ne kadar tüm alerjiler astıma yol açmasa da alerjik etkenlere maruziyetten kaçınarak astım riskini azaltmak mümkün olabiliyor.

Astım ve alerji arasında son derece yakın bir ilişki bulunduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar, hava yollarının iltihaplanmasına neden olan alerjilerin, astım ataklarını tetikleyebildiğini söyledi.



ASTIMIN KESİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Bronşlarda yangı ile seyreden kronik inflamatuvar bir hastalık olan astımın kesin nedeni bilinmiyor. Ancak hava yolları bir astım tetikleyiciyle temasa girdiğinde daralmalar yaşanıyor. Buna bağlı olarak da, astım atağı yaşayan kişilerde kuru öksürük, nefes darlığı, hırıltılı ve hışıltılı solunum ile göğüste baskı hissi gibi şikayetler gözleniyor. Hastalık, özellikle sabaha karşı ortaya çıkan ataklarla kendini gösteriyor ve bazen ilaçla bazen de doğal seyrinde düzelebiliyor.



ALERJENLER ATAĞA NEDEN OLUYOR

Astımın ortaya çıkmasında genetik ve çevresel etkenler rol oynuyor. Bu nedenle atakların önüne geçebilmek için de kişinin astım tetikleyicilerini çok iyi tanıması önem taşıyor.

“Tetikleyicilerden uzak durarak ya da korunarak atakların sıklığını azaltmak ve hastalığı kontrol etmek mümkün olabiliyor” diyen Dr. Uçar, şu bilgileri aktardı:



“Çevresel faktörlerden en önemlileri ise alerjenler. Ayrıca hava kirliliği, sigara, mesleki faktörler, çeşitli enfeksiyonlar, bazı gıdalar ve ilaçlar da hastalığa ve ataklara neden olan risk faktörleri arasında sayılıyor. Yıl boyu ortaya çıkan ev tozu akarları, kedi ve köpek tüyleri, küf ve hamamböceği alerjisinden kaynaklanan faktörlerin yanı sıra, mevsimsel olarak polenler de rinit ile astıma yol açabiliyor. Mevsimsel alerjiler genellikle bahar aylarında ortaya çıkıyor. Ancak Türkiye gibi Akdeniz ikliminde yer alan sıcak ülkelerde, polen mevsimi uzun sürdüğü için alerji süresi 8-9 ay devam edebiliyor. Çocukluk çağında geçirilen akciğer enfeksiyonları da astım riskini artırıyor.”



KİLO VERİN, SİGARADAN UZAK DURUN

Çalışmalar, obezitenin astıma yol açan etkenlerden biri olduğunu gösteriyor. Obezite hastalarında astım riski 2-3 kat arttığı için, kişinin kilo vermesini sağlamak önem taşıyor. Astımın en önemli nedenlerinden biri de sigara. Bebeklik çağında, anne sütü ile beslenen kişilerde astım riski daha düşük oluyor. Ancak hamilelik döneminde sigara içen kadınların bebeklerinde, ilk bir yıl içinde hışırtılı solunumla devam eden hastalık riski dört kat daha fazla görülüyor. Sigara astım gelişme riskini yükselttiği gibi, tedaviye direnci artırarak atak sayısının sıklığına da neden olabiliyor.



DÜZENLİ TEDAVİ ŞART

Bu nedenle astımlı hastaların kesinlikle sigara içmemesi, içilen ortamlarda bulunmaması gerekiyor. Bununla birlikte, çocuklarda anne sütüyle beslenme de, alerji ve astım gelişme riskini düşüyor. Erken dönemde tanı alan hastalar düzenli tedaviyle yaşamlarını normal seyrinde sürdürebiliyor.