Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor

ÇİNLİ bilim insanları 600 binden fazla kişi üzerinde yaptığı incelemeye göre, aspirin kanserin önlenmesinde etkili. Araştırmada, 7 yıl boyunca düzenli olarak aspirin kullanan kişilerin, karaciğer veya yemek borusu kanserine yakalanma riskinin yüzde 47 oranında azaldığı tespit edildi. Mide kanserine yakalanma riskiyse yüzde 38 oranında düşüş gösterdi. Akciğer kanseri riskinin yüzde 35, löseminin yüzde 24, prostat kanserinin ise yüzde 14 oranında azaldığı da görüldü. Araştırmaya göre düzenli aspirin kullananların pankreas kanserine yakalanma oranları da yüzde 34 daha az. Aspirinin kalın bağırsak kanseri riskini de yüzde 24 azalttığı da belirlendi. Araştırmayı gerçekleştiren ekibe başkanlık eden Prof. Kelvin Tsoi, “Elde ettiğimiz veriler aspirinin uzun süreli kullanımının birçok kanser türünün ortaya çıkma riskini azalttığını gösteriyor” dedi. Aspirinin omurilik tümörü, meme, mesane ve böbrek kanserlerinin önlenmesinde bir etkisi olmadığı sonucuna da varıldı. Uzmanlar, ayrıca aspirinin dikkatli kullanılması konusunda halkı uyarıyor. Kalp hastalıklarına da iyi geldiği bilinen aspirinin uzun süreli kullanımının mide kanamalarına yol açtığı biliniyor. Bu nedenle bazı doktorlar hastalarına aspirini uzun süreli kullanmalarını tavsiye etmiyor.