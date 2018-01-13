Aslında şişman değilsiniz, sadece bağırsaklarınızda sıkışmış “DIŞKI” var!

BUNU başarmanın en kolay yolu ise “Sassy Suyu”ndan geçiyor.

Bu tarif sıradan içme suyunu güçlü bir karın yağı yakıcıya çeviriyor! Ayrıca tüm sağlığınızı da geliştirip güçlendiriyor. Sassy suyu sindirimi geliştirir, dengenizi güçlendirir ve neredeyse 0 kaloridir.

Cynthia Sass tarafından oluşturulmuş “Düz göbek diyeti” diye ayrıca bir diyet de var ve kilo kaybı için su tüketimine dayanıyor. Günde 8 bardak içseniz bile su tutmasını ve de elektrolit dengesini yine de düşünmek zorundasınız.

İşte tam tarif:

İçindekiler:

2 litre su

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil (taze)

1 orta boy limon, yuvarlak ve ince olarak doğranmış

1 orta boy salatalık, soyulmuş ve ince yuvarlaklar olarak doğranmış

12 küçük nane yaprağı

Hazırlık:

Bütün malzemeleri geniş bir sürahide karıştırın ve bir gece buzdolabında dinlenmeye bırakın. Gün boyunca 4-5 bardak için.

Solüsyonu sabahları kahvaltıdan önce içmeye başlayarak daha iyi ve hızlı sonuçlara ulaşabilirsiniz. İlk iki saatten sonra bir miktardan (şişlik) kurtulduğunuzu hissedeceksiniz.

Diyetisyenler bu suyun düzenli olarak tüketilmesiyle, biraz fiziksel aktiviteyle, bel yağlarınızı eritebileceğini ve şiş göbeğinizin hafiflemesine yardımcı olacağını söylüyorlar.

HAMİLE KADINLARA VE DE EMZİREN ANNELERE YA DA MİDE PROBLEMLERİ OLANLARA YA DA LİSTEDEKİ MALZEMELERDEN HERHANGİ BİRİNE ALERJİSİ OLANLARA KESİNLİKLE ÖNERİLMEZ!