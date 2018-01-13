Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aslında şişman değilsiniz, sadece bağırsaklarınızda sıkışmış “DIŞKI” var!
Aslında şişman değilsiniz!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 14 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Eğer rüyanızda cinsel ilişkiye giriyorsanız...İlk kez duyacaksınız!
Eğer rüyanızda cinsel ilişkiye giriyorsanız
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 13 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Aslında şişman değilsiniz, sadece bağırsaklarınızda sıkışmış “DIŞKI” var!

Şişmiş göbeğinden kurtulmayla cebelleşen herkes bunu azaltmak için her türlü yolu aramaktadır. İşte şişlik nasıl biter ve düz göbeğe nasıl kavuşabilirsiniz

Aslında şişman değilsiniz, sadece bağırsaklarınızda sıkışmış “DIŞKI” var!

Şişmiş göbeğinden kurtulmayla cebelleşen herkes bunu azaltmak için her türlü yolu aramaktadır. İşte şişlik nasıl biter ve düz göbeğe nasıl kavuşabilirsiniz

13 Ocak 2018 Cumartesi 21:03
Aslında şişman değilsiniz, sadece bağırsaklarınızda sıkışmış “DIŞKI” var!
banner404

BUNU başarmanın en kolay yolu ise “Sassy Suyu”ndan geçiyor.

Bu tarif sıradan içme suyunu güçlü bir karın yağı yakıcıya çeviriyor! Ayrıca tüm sağlığınızı da geliştirip güçlendiriyor. Sassy suyu sindirimi geliştirir, dengenizi güçlendirir ve neredeyse 0 kaloridir.

Cynthia Sass tarafından oluşturulmuş “Düz göbek diyeti” diye ayrıca bir diyet de var ve kilo kaybı için su tüketimine dayanıyor. Günde 8 bardak içseniz bile su tutmasını ve de elektrolit dengesini yine de düşünmek zorundasınız.

İşte tam tarif:

İçindekiler:

2 litre su
1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil (taze)
1 orta boy limon, yuvarlak ve ince olarak doğranmış
1 orta boy salatalık, soyulmuş ve ince yuvarlaklar olarak doğranmış
12 küçük nane yaprağı

Hazırlık:

Bütün malzemeleri geniş bir sürahide karıştırın ve bir gece buzdolabında dinlenmeye bırakın. Gün boyunca 4-5 bardak için.

Solüsyonu sabahları kahvaltıdan önce içmeye başlayarak daha iyi ve hızlı sonuçlara ulaşabilirsiniz. İlk iki saatten sonra bir miktardan (şişlik) kurtulduğunuzu hissedeceksiniz.

Diyetisyenler bu suyun düzenli olarak tüketilmesiyle, biraz fiziksel aktiviteyle, bel yağlarınızı eritebileceğini ve şiş göbeğinizin hafiflemesine yardımcı olacağını söylüyorlar.

HAMİLE KADINLARA VE DE EMZİREN ANNELERE YA DA MİDE PROBLEMLERİ OLANLARA YA DA LİSTEDEKİ MALZEMELERDEN HERHANGİ BİRİNE ALERJİSİ OLANLARA KESİNLİKLE ÖNERİLMEZ!

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 13.01.2018 22:20
Anahtar Kelimeler:
BAĞIRSAKDİSKİşişman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Protein tozu takviyesi almak doğru mu?
Protein tozu takviyesi almak doğru mu?
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9 yöntem
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim