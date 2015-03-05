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Aşk filmi acıktırıyor

Yapılan araştırmalar duygusal film izleyenlerin daha fazla atıştırdığını ortaya koydu

Aşk filmi acıktırıyor

Yapılan araştırmalar duygusal film izleyenlerin daha fazla atıştırdığını ortaya koydu

05 Mart 2015 Perşembe 11:43
Aşk filmi acıktırıyor
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DUYGUSAL filmlerin abur cubura eğilimi artırdığı, dolayısıyla şişmanlamaya zemin hazırladığı ortaya çıktı.
Amerikalı bilim adamlarının araştırması, dokunaklı film izleyenlerin komedi filmi izleyenlerden daha fazla abur cubur tükettiğini gösterdi.
Bilim adamları ilk deneyde abur cubur verilen katılımcılara gözleri yaşartan “Aşk Hikayesi” (Love Story) ve kahkahaya boğan “Beni unutma” (Sweet Home Alabama) filmlerini izletti.
AŞK ACIKTIRIYOR!
“Aşk Hikayesi”ni izleyenlerin komedi filmini izleyenlerden yüzde 36 fazla atıştırdığı belirlendi.
İkinci deneyde ise bilim adamları sinema salonlarında yere ve çöplere atılan patlamış mısır kutularını sayarak ne tür filmlerin daha fazla yemeğe ittiğini araştırdı.
George Clooney’nin başrol oynadığı duygusal “Solaris” filmini izleyenlerin komedi türündeki “Kalbinin sesini dinle” (My Big Fat Greek Wedding) filmini seyredenlerden yaklaşık yüzde 55 fazla mısır tükettiği saptandı.
Duygusal film izleyenlerin daha fazla abur cubur tüketmesinin hüznü, yiyeceklerle bastırma isteğinden kaynaklanıyor olabileceğini savunan bilim adamlarının araştırmasının sonuçları “JAMA Internal Medicine” dergisinde yayımlandı.
Aynı dergide geçen yıl yayımlanan bir araştırma aksiyon filmlerini sevenlerin şişmanlama riskinin daha fazla olduğunu göstermişti. Bu sonuca varmak için bilim adamları bazı üniversite öğrencilerine televizyon seyrederken bir kase dolusu çikolata, bisküvi, havuç ya da üzüm vermiş ve aksiyon filmi izleyenlerin ortalama yüzde 65 daha fazla kalori aldığını belirlemişti.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 10:50
Anahtar Kelimeler:
Aşk Filmi AcıktırıyorAraştırmaDuygusal Film
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