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Aşk doğal bir ağrı kesici

Hepimiz aşk ve sevginin mutlu hissettirdiğini biliyoruz. Ancak aşk bizi sadece psikolojik olarak etkilemekle kalmayıp fizyolojik olarak da etkiliyor. Aşkın zihin ve bedenimiz üzerindeki etkilerden biri de doğal bir ağrı kesici ilaç olması.

Aşk doğal bir ağrı kesici

Hepimiz aşk ve sevginin mutlu hissettirdiğini biliyoruz. Ancak aşk bizi sadece psikolojik olarak etkilemekle kalmayıp fizyolojik olarak da etkiliyor. Aşkın zihin ve bedenimiz üzerindeki etkilerden biri de doğal bir ağrı kesici ilaç olması.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:50
Aşk doğal bir ağrı kesici
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HEPİMİZ aşk ve sevginin  mutlu hissettirdiğini biliyoruz. Ancak aşk bizi sadece psikolojik olarak etkilemekle kalmayıp fizyolojik olarak da etkiliyor. Aşkın zihin ve bedenimiz üzerindeki  etkilerden biri de doğal bir ağrı kesici ilaç olması.

Aşk iyileştiriyor
Aşık olduğumuzda beynimizde salgılanan oksitonin, adrenalin, dopamin gibi hormonlar beyinde uyuşturucu etkisi yaratıyor. Bunlardan oksitosin hormonunun baş ağrılarını önemli ölçüde azalttığı biliniyor.
Sarılmak
Yapılan son çalışmalar 15-20 saniyelik sarılmanın vücutta oksitosin maddesinin salgıladığını ve bu maddenin özellikle baş ağrılarıyla savaştığını gösteriyor. Sevgi dolu bir sarılma insanın rahatlaması ve iyi hissetmesi için iyi bir yol.
Sevdiğiniz kişinin fotoğrafına bakmak
Dayanıklılık eşiğini arttıran bir diğer yöntem sevdiğiniz kişinin fotoğraflarına bakmak. Aşkın verdiği  olumlu duygular sayesinde beynimiz ağrılara katlanabilme yetisi geliştiriyor. Bu yöntem orta düzeydeki ağrıları %40, şiddetli ağrıları ise %15 oranında azaltıyor.
Mutlu bir cinsel hayat
Cinsel ilişkiye bağlı baş ağrıları hekimlerin sık karşılaştıkları baş ağrıları arasında. Cinsel ilişki sempatik sinirlerin fonksiyonunu arttırıyor ve orgazm sırasında ağrıyı sonlandırıyor. Mutlu bir cinsel birliktelik bir tür rahatlama ve gevşeme yöntemi. Stresten dolayı sürekli baş ağrısı çeken kişiler için bu rahatlama baş ağrılarında azalma sağlayabiliyor.
 

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Son Güncelleme: 27.11.2017 11:03
Anahtar Kelimeler:
SARILMAKAşk IyileştiriyorDoğal Bir Ağrı KesiciAğrı KesiciAşk
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