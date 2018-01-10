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Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte çok yemenin sebepleri

Tok olduğunuz halde kendinize dur diyemiyor sürekli bir şeyler mi yemek istiyorsunuz?

Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte çok yemenin sebepleri

Tok olduğunuz halde kendinize dur diyemiyor sürekli bir şeyler mi yemek istiyorsunuz?

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:13
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte çok yemenin sebepleri
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MİDEMİZ dolu olduğunda normal olarak yemek yemeyi bırakırız. Ancak fark etmeden sık sık yaptığımız atıştırmalar aslında bilimsel olarak yemeyi durdurma eğiliminden uzak olduğumuzu gösteriyor. Davranışsal psikoloji araştırmacısı Jenny Morris, bazı tuzak durumların yeme alışkanlıklarımızı değiştirdiğini ve bu nedenle kilo aldığımızı söylüyor. İşte Jenny Morris'e göre aşırı yemenin 5 nedeni.

Porsiyon boyutu
Porsiyon boyutu ne kadar yediğimizi etkileyen en önemli sebeplerdendir. Amerika'da toklukla ilgili yapılan bir araştırmada, katılımcılar bir masaya oturtuldu ve çorba içmeleri istendi. Kaselerin yarısındaki çorbalar azalmaya başladığında masanın altındaki tüp aracılığıyla yeniden dolduruldu. Kaseleri gizlice doldurulan katılımcılar, çorbalarını kendisi alanlara oranla yüzde 73 daha fazla yemek yedi ve kendilerinin daha fazla yediğine inanmadılar. Bu da tabağında ne kadar çok yemek varsa istemeden de olsa yiyeceğiniz anlamına geliyor.

Çeşitlilik
Çeşitli yiyecekler yediğimizde gıdalar arasında geçiş yapmak onların lezzetini yenilemeye devam ediyor. Araştırmacılar bu etkiyi test edince, insanlara birden fazla farklı gıdalar verildiğinde dört kat daha fazla yediklerini fark ettiler. Çeşitlilik, daha uzun süre yemenin keyfine varacağınız ve tıka basa doyacağınız anlamına gelir.

Dikkat dağınıklığı
Çoğu insan televizyon izlemek, çalışmak veya sosyal medyayla ilgilenmek gibi işler yaparken yemek yiyor. Dikkat dağıtan bu durumlar daha fazla yemenize neden olur ve bu gün boyunca devam eder.

Alkol
Alkol, kendini kontrol altına alamama ve dürtüsellik artışını içeren çeşitli nedenlerle aşırı yeme olasılığını artırır.

Başkaları ile yemek
Başkaları ile yemek yemek, daha çok yediriyor. Birlikte yenilen insanlarla olan ilişkinin yakınlığı bu etkiyi arttırır. Araştırmacılar, yemek esnasında dikkatli yemek mümkün olmuyorsa bile yediklerinizin fotoğrafını çekmenin kilo vermeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

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Son Güncelleme: 10.01.2018 14:23
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