Aşırı terleme tedavi gerektiren bir hastalık

MEMORİAL Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr.A. Banu Çağlar, ter bezlerinin normalden fazla çalışması sonucunda oluşan aşırı terleme, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti. Çoğunlukla ergenlik döneminde ortaya çıkan aşırı terlemenin sosyal ortamlarda rahatsızlık hissi verdiğine değinmen Dr. Çağlar, bu sorunun sadece yaz aylarında değil, yılın 4 mevsiminde gün boyu devam ettiğini, hatta stres gibi etkenlerle daha da şiddetlenebildiğini ifade etti. Aşırı terleme tedavileri hakkında bilgi veren Uz. Dr. A. Banu Çağlar, aşırı terlemenin, yalnızca sıcak yaz günlerinde değil tüm yıl boyunca 4 mevsim görülebilen bir sorun olduğuna değindi. El, ayak ya da koltuk altı gibi bölgelerin yanı sıra vücudun tamamında ortaya çıkabilen terlemenin, pek çok önemli hastalıktan kaynaklanabildiğine işaret eden Dr. Çağlar, "Enfeksiyonlar, endokrinolojik hastalıklar, nörolojik hastalıklar, kanser durumları, ilaç kullanımları gibi çeşitli faktörlerin yol açabileceği aşırı terleme sorunu, genetik geçiş özelliğine de sahiptir. Lokal aşırı terleme de sıklıkla aileseldir. Terleme ender de olsa nörolojik hastalıklar sonrasında gelişebilir" dedi.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ İLE KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Dr. A. Banu Çağlar, aşırı terleme, herhangi bir sağlık sorununa bağlı olarak ortaya çıkmışsa, altta yatan nedenin ve hastalığın tedavisinin sağlanması gerektiğine işaret etti. Ailesel kaynaklı ve buna eşlik eden başka hastalığın görülmediği durumlarda uygulanan tedavinin, topikal yani krem ve jel uygulamaları, iyontoforez, botoks ve cerrahi yöntemlerden oluştuğuna değinen Dr. Çağlar, "Lokal aşırı terlemelerde öncelikle krem-jel tedavilere başvurulur. Alüminyum tuzları içeren kremler, el ve ayak aşırı terlemelerinde, roll-onlar ise koltuk altında kullanılabilir. Bu seçenekler, uygulanan alanda nemlilik olması durumunda tahrişe yol açabileceğinden, kuru alana ve gece tercih edilmeleri önerilir. Sabah, uygulanan bölge yıkanmalıdır. Başlangıçta her gece uygulama yapılırken, tedaviye yanıt alındıktan sonra uygulama sıklığı kademeli olarak azaltılır" diye konuştu.

AĞRISIZ, ACISIZ İŞLEMLERLE ETKİLİ TEDAVİLER

İyontoforez tedavisinin el içi ve ayak tabanı aşırı terlemelerinde kullanılan etkinliği oldukça yüksek bir seçenek olduğunu kaydeden Dr. A. Banu Çağlar, şöyle dedi: "Terleme olan bölge, çok hafif elektrik akımı verilen içi su dolu özel cihazlar içerisinde belirli sürelerde bekletilmektedir. İşlem sırasında hafif karıncalanma hissi ve kaşıntı olabilir. Tedavi sonrasında ise nadiren uygulama yapılan alanlarda kızarıklık, şişlik ve küçük su toplamaları meydana gelebilir. Tedavi öncelikle hastanede, sonrasında ise uygulamaya, ev tipi cihazlarla ev ortamında devam edilebilir. Gebelerde, kalp pili olanlarda ve ortopedik protezi olanlar bu seçeneğin tercih edilmeyeceği hasta grubudur."

ÇÖZÜM ODAKLI BOTOKS UYGULAMALARI

Dr. Çağlar, botoks uygulamalarının özellikle koltuk altı ve avuç içi aşırı terlemesinde tercih edilebildiğini söyledi. İşlemin uygulanacağı alanın anestezi içeren kremler ile uyuşturup sonrasında botoksun enjeksiyon şeklinde uygulandığına değinen Dr. A. Bunu Çağlar, "Oldukça etkili olan bu yöntemin 6 ay aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir. Bu tedavilerin dışında cerrahi yöntemlere de başvurulabilir. Cerrahi yöntemlerin başarı oranları çok yüksektir ancak cerrahi sonrası tedavinin uygulandığı alanlar dışındaki bölgelerde ortaya çıkabilen terleme artışından dolayı diğer tedavilere yanıtsız ve şiddetli aşırı terlemesi olan kişilerde tercih edilmelidir" diye konuştu.