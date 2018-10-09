‘Aşı olun kendinizi koruyun’ 

Ceren ŞAHİN

EKİM ayını neredeyse ortaladığımız şu günlerde Alanya’da güneş hala etkisini hissettirmeye devam ediyor. Lakin hava sıcaklıkları nispeten düşmeye de başladı. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı salgınlarına karşı Grip Aşısı da eczanelerde yerini aldı.

Peki, griple mücadelede bitkisel yollar yeterli mi yoksa grip olmadan evvel önlem niteliği taşıyan aşılara başvurulmalı mı?

Konuyu gündemine alan Dim TV, Aksu Eczanesi’nde Hamza Yıldız’a mikrofonlarını uzattı. Hamza Yıldız özellikle mevsim geçişlerinde soğuk algınlığı vakalarıyla sıkça karşılaşıldığını ifade ederek ‘Aşı yaptırılmasını öneriyoruz. Zira kişinin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalığı daha kolay atlatmasını sağlıyor. Zaman ve para kaybını önlüyor’ ifadelerini kullandı.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…