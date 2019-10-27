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ASELSAN dünyada bir ilke imza attı!

ASELSAN Araştırma Merkezi, dünyada ilgi gerçekleştirdi

SAĞLIK 27.10.2019, 13:44
ASELSAN dünyada bir ilke imza attı!
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ASELSAN Araştırma Merkezi’nde geliştirilen ve patent tescil kararı alınan Manyetik Parçacık Görüntüleme (MPG) Prototip Sistemi ile ilk görüntü alındı.

ASELSAN Araştırma Merkezi’nde dünyanın ilk kenarları açık, çizgisel tarama yapan MPG Prototip Sistemi geliştirildi. Geliştirilen sistem için ABD patent tescil kararı alındı.

Prototip sistemde içinde manyetik nanoparçacıklar bulunan sağlıklı bir koroner damarı ve yüzde 50 daralma olan koroner bir damarı temsil eden iki farklı fantom görüntülendi.
Sistemin literatürdeki benzerlerine göre, girişimsel uygulamalara yönelik olarak kenarlarının açık olması, geniş alanda yüksek hassasiyet ile görüntüleme yapılması, özel manyetik alan tarama yöntemi sayesinde tek kanallı almaç/göndermeç ile üç boyutlu görüntüleme yapılabilmesi ve ayarlanabilir açıklık yüksekliğine sahip olması gibi avantajları bulunuyor.

MPG Prototip Sistemi ile hem biyosavunma hem de sağlık teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor. Konu ile ilgili elde edilen bilgi birikimi ve fikri hakların kazanılması ile Türkiye'nin sağlık ve biyosavunma sektöründe gelişmiş teknoloji üretimine ve ihracatına katkı sağlanması hedefleniyor.

HENÜZ DÜNYADA TİCARİ ÜRÜN YOK
Çok yeni bir tıbbi görüntüleme yöntemi olan MPG, iyonlaştırıcı radyasyon uygulanmaması, yüksek zaman ve uzay çözünürlüğüne sahip olması, alınan işaretin dokudan etkilenmemesi gibi avantajlar barındırıyor. Nanoteknolojinin olanakları ile MPG’nin, anjiyografi, girişimsel radyoloji, tümör görüntüleme ve terapi, kök hücre takibi, hedefe yönlendirilmiş ilaç tedavisi ve ilaç dozajının belirlenmesi, odaklı ısıtma terapisi, fonksiyonel beyin görüntüleme, iç kanamaların görüntülenmesi, biyosavunmada farklı ajanların tespiti gibi çok çeşitli uygulama alanlarında kullanımı öngörülüyor. Dünyada MPG ile ilgili klinik öncesi çalışmalar devam ediyor. Henüz klinikte kullanılan ticari bir ürün bulunmuyor.

PATENT BAŞVURULARIYLA TESCİLLENECEK

ASELSAN Araştırma Merkezi’nde, TÜBİTAK 2 2 Türkiye-Almanya ikili iş birliği kapsamında, Bilkent Üniversitesi, Lübeck Üniversitesi ve Nano4Imaging firmaları ile ortak yürütülen çalışmada, gerçek zamanlı girişimsel cerrahi araçlarının (örneğin anjiyografi amaçlı kateterler) vücut içinde MPG ile takibi için gerçek zamanlı görüntü oluşturma teknikleri ve hızlı sistem kalibrasyon yöntemleri geliştirildi.

Bu çalışmaya paralel öz kaynaklı bir proje yürütülerek, çeşitli avantajlara sahip yeni bir donanım mimarisi önerildi ve prototipi geliştirildi. Proje kapsamında bugüne kadar 3 uluslararası patent başvurusu yapıldı, 4 adet bilimsel dergi makalesi yayınlandı ve çeşitli konferanslarda 5 adet bildiri sunuldu. 

#ASELSAN
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