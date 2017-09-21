'Arılardan gelen doğal koruma, 'Propolis'

AKSUVİTAL Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman arıların bitki filizleri ve tomurcuklarından topladıkları propolis adlı madde hakkında bilgi verdi. Yaman, propolisi, arıların bitki filizleri ve tomurcuklarından topladıkları en çokta kozalaklı ağaçlardan topladığı reçinemsi bir madde olarak tanımlayarak, “Arılar propolisi, kovanın hijyen kalması için ve kovanda oluşan çatlakların kapatılmasına aynı zamanda zararlı bakteri, virüs ve mantarlara karşı kovanın korunması, böcek ve diğer hayvanların kovana girişini engellenmesi amacıyla kullanmaktadır. Arılar kovanlarına propolis ile kaplı bir kanaldan geçerek girerler. Böylece hem kendilerinin hem de kovanlarının hijyenini sağlamış olurlar. Propolis ismi Yunanca ‘pro’ giriş ve ‘polis’ şehir kelimelerinden oluşur. Yani propolis, kovan bir şehir olarak düşünüldüğünde propolis şehir kalkanı anlamını taşımaktadır” dedi.

Sarımsı-kahverengi tonlardaki sert propolis maddesinin kovandaki balı aldıktan sonra kovan duvarından kazınarak toplandığını belirten Yaman, “Bir takım temizleme işlemlerinden geçirildikten sonra kullanıma hazır hale getirilir. Flavonoidler ve fenolik maddeler bakımından zengindir. Bileşiminde polifenoller, vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Propolisle ilgili yapılan araştırmalarda, zararlı mikroorganizmalara karşı yüksek oranda koruma sağladığından dolayı antibiyotik özelliği taşımaktadır. Ayrıca, iltihap gidermeye, soğuk algınlığından korunmaya, vücut direncini arttırıcı önemli etkileri ile birlikte antiseptik, antidiyabetik etkileri de ortaya çıkmıştır. Antiosteoporoz etkisi bulunmaktadır ve menopoz, andropoz sonrası dönemlerde kullanılması önerilir. Kozmetik amaçlı kullanımında antiaging etkisi ile bilinmektedir. Ağız ve diş sağlığının korunması konusunda önemli etkileri olduğu görülmüştür” ifadelerini kullandı.

“2 yaş altı çocukların ve arı ürünlerine karşı hassasiyeti olanların kullanmaması önerilmektedir”

Propolisin tarih boyunca insan sağlığı açısından çeşitli amaçlarla kullanıldığını aktaran Yaman şunları kaydetti: “Eski Mısır, Yunan, Roma gibi uygarlıkların tedavi amacıyla kullandığı bilinen bu arı ürünü Eski Mısırlıların ölülerin mumyalanması işlemlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde ise kapsül, tablet ve sıvı şeklinde kullanılmaktadır. Vücut tarafından emilimi fazla olması nedeniyle propolisi sıvı formunda kullanmanın kana daha hızlı karışarak daha kısa zamanda etki ettiği görülmektedir. Damla formuna getirmek için su, alkol vb. maddeler kullanılmaktadır. Genellikle helal olmasına dikkat edilirse, bitkisel gliserinde çözüleni herkes tarafından rahatlıkla ve güvenle tercih edilmektedir. Ayrıca propolis, herhangi bir yan etkisi bulunmamakla birlikte 2 yaş altı çocukların ve arı ürünlerine karşı hassasiyeti olanların kullanmaması önerilmektedir”.