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Antibiyotikten 10 kat daha güçlü 3 malzemeli karışım!
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Antibiyotikten 10 kat daha güçlü 3 malzemeli karışım!

Bir sıcak bir soğuk havalar hastalık habercisidir! İşte böyle zamanlarda antibiyotikten on kat daha güçlü bir karışıma ihtiyacınız var! İşte yüzde yüz doğal olan o tarif

Antibiyotikten 10 kat daha güçlü 3 malzemeli karışım!

Bir sıcak bir soğuk havalar hastalık habercisidir! İşte böyle zamanlarda antibiyotikten on kat daha güçlü bir karışıma ihtiyacınız var! İşte yüzde yüz doğal olan o tarif

16 Ekim 2017 Pazartesi 18:26
Antibiyotikten 10 kat daha güçlü 3 malzemeli karışım!
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BİRÇOK hastalıkta olumlu etki gösteren bu karışımın, aç karınla tüketilmesi önerilmektedir. Birazdan bahsedeceğimiz üç malzemenin bir arada kullanılmasıyla; yüksek tansiyondan astıma, soğuk algınlığından halsizliğe hatta kansere bile olumlu yönde etki sağlanabilmektedir. Yapılan çalışmalar bu karışımı düzenli olarak 2 hafta boyunca tüketmiş olan yüksek tansiyon hastalarının, kötü kolesterol düzeylerinin önemli seviyede düştüğünü göstermiştir.
 
İşte o 3 malzeme... (Tarif, su bardağı ölçüsünde)
 
1 çay bardağı süzme bal (Mümkünse organik)
10 diş sarımsak
1 çay bardağı kadar elma sirkesi

Yapılışı:
 
Malzemeleri blender kabına koyun ve 1 dakika süreyle karıştırın. Hazırlamış olduğunuz karışımı, cam bir kavanozun içine alın ve kapağı kapalı olacak şekilde buzdolabında saklayın.
 
Sirke bal sarımsak kürünü maksimum 5 gün içinde düzenli aralıklarla tüketmeniz gerekmektedir. Çünkü karışımın bozulma riski bulunmaktadır. 5 günlük süre dolduysa tüketmeyip yenisini hazırlamanız gerekmektedir.
 
Bu karışımı tüketirken farklı seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Arzu ederseniz, sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı alabilir; arzu ederseniz de suyun içine ekleyerek tüketebilirsiniz. Bu karışımın tüketilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken husus, aç karnına tüketilmesi gerektiğidir.
 
Bu karışımın en etkili şekilde kullanılabilmesi için aç karınla tüketilmesi önerilmektedir. Bu şekilde, yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan kişilerde, 2 hafta düzenli kullanım sonrasında kötü kolesterol değerlerinin düştüğü görülmüştür.
 
Sarımsak, bal ve elma sirkesi her evde kolaylıkla bulunan ve doğal malzemelerden oluşturulması sebebiyle kolaylıkla hazırlanabilmektedir.
 
Periyodik diyetlerde sıklıkla başvurulan malzemelerden oluşmaktadır. Bu yüzden yan etkisine rastlanmamaktadır. Güvenle tüketilebilir. Ancak uzman kontrolünde kullanımı önerilir. 

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Anahtar Kelimeler:
HastalıkAntibiyotikSüzme BalSARIMSAKElma Sirkesi
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