Antalyalı profesörden domuz gribi açıklaması: Dikkat! Nisan ve Mayıs'tan itibaren...

AKDENİZ

Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'de 11, Avrupa'da 370 kişinin ölümüne neden olan H1N1 ve H3N2 grip virüslerinin gerileme aşamasında olduğu söyledi.

Virüslerin salgın düzeyinde olmadığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Panik yapmaya gerek yok. Vakaların azalmaya başladığı görülüyor. Mayıs ayına kadar azalarak devam eder. Ancak nisan- mayıs aylarında yeni virüsler ortaya çıkar" dedi. Ocak ayında grip vakalarının özellikle şubat sonu mart başında zirve yaptığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Bundan influenza A ve B virüsleri sorumlu. Avrupa Enfeksiyon Hastalık Kontrol Merkezi verilerine göre, 2014 Ekim ayı başından itibaren 8 ülkeden 4 bin 483 kişiye tanı konuldu ve hastaneye yatırıldı. Çoğu Fransa ve Birleşik Krallık'ta. Yüzde 80'i influenza A virüsü. Bu virüsün içinde hem domuz gribinden sorumlu etken var hem de H3N2 var. H3N2'nin sıklığı yüzde 80, domuz gribi olarak bilinen virüsün sıklığı yüzde 20 dolayında. Bu hastalıktan dolayı Avrupa'da ekim ayından bu yana 370 kişi hayatını kaybetti. Önemli bir kısmı yatan hastalar ve 65 yaş üstü kişiler" diye konuştu.

ÖPÜŞME VE TOKALAŞMAYA SINIRLAMA

Hastalığın salgın aşamasında olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Şu anda yaygın demek mümkün değil. Biraz artış var, ama mevsimin soğuk ve değişken olması bunda etken. Mevsime göre giderek azalacağını düşünüyoruz. Bundan sonra hastalık sıklığı mayısa kadar azalmayla birlikte devam edecektir. Bu nedenle panik yapmaya gerek yok. Avrupa'da 40 ülkeden 27'sinde vakaların azalmaya başladığı görülüyor. 12'sinde belli oranda devam ediyor. Hastalık kaçınılmaz, önemli olan önlemlerini almak. Öksürürken ağzı kapatmak, elleri sürekli sabunlu suyla yıkamak, elleri ağız buruna götürmemek, hastalarla öpüşmeyi ve tokalaşmayı önlemek, toplu yerlerden uzak durmak, hasta olan birinin işe, çocukların okula gitmemesi en önemli önlemler arasında" dedi.

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