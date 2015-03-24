Antalya'da 324 bin 453 kişi ameliyat oldu

ANTALYA Kamu Hastaneleri Birliği yaptığı yazılı açıklamada, kendiler bağlı 13 devlet hastanesi, 3 ağız ve diş sağlı merkezi ve 1 eğitim ve araştırma hastanesinin kadrolarını ve hastanede 2014-2015 (ocak-şubat) aylarına ait istatistiki rakamları açıkladı. 23 ameliyathanesi 78 ameliyat masası bulunan hastanelerde 324 bin 453 kez ameliyat, 21 doğum salonu, 29 doğum masasıyla da toplam 15 bin 805 doğum, 7 bin 475 sezaryen gerçekleştirildiği öğrenildi. 8 milyon 910 bin 755 kişiye de poliklinik hizmeti verildiği aktarıldı.