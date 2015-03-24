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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Antalya'da 324 bin 453 kişi ameliyat oldu

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı 13 devlet hastanesi, 3 ağız ve diş sağlı merkezi ve 1 eğitim ve araştırma hastanesinde 14 ay içinde 324 bin 453 kez ameliyat gerçekleştirilirken, 8 milyon 910 bin 755 kişiye poliklinik hizmeti verildi

Antalya'da 324 bin 453 kişi ameliyat oldu

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı 13 devlet hastanesi, 3 ağız ve diş sağlı merkezi ve 1 eğitim ve araştırma hastanesinde 14 ay içinde 324 bin 453 kez ameliyat gerçekleştirilirken, 8 milyon 910 bin 755 kişiye poliklinik hizmeti verildi

24 Mart 2015 Salı 19:02
Antalya'da 324 bin 453 kişi ameliyat oldu
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ANTALYA Kamu Hastaneleri Birliği yaptığı yazılı açıklamada, kendiler bağlı 13 devlet hastanesi, 3 ağız ve diş sağlı merkezi ve 1 eğitim ve araştırma hastanesinin kadrolarını ve hastanede 2014-2015 (ocak-şubat) aylarına ait istatistiki rakamları açıkladı. 23 ameliyathanesi 78 ameliyat masası bulunan hastanelerde 324 bin 453 kez ameliyat, 21 doğum salonu, 29 doğum masasıyla da toplam 15 bin 805 doğum, 7 bin 475 sezaryen gerçekleştirildiği öğrenildi.  8 milyon 910 bin 755 kişiye de poliklinik hizmeti verildiği aktarıldı. 
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Son Güncelleme: 24.03.2015 18:05
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kamu Hastaneleri BirliğiDiş Sağlığı Merkezi
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umut ümitvar 2015-03-25 08:59:18

çok yazık bu hal ülke ya harpten çıktı ya da sağlık mafyanın elinde hazineyi soymanın adı,döner sermaye

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