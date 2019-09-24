Antalya'da tiroid hastaları yeni teknikle sağlıklarına kavuştu

ANTALYA'DA Betül Bayburan, kanda kalsiyum yüksekliğiyle seyreden ve başta kemik erimesi ve böbrek taşı olmak üzere birçok organda çeşitli hastalıklara neden olan 'hiperparatiroidizm' hastalığı nedeniyle daha önce ameliyat oldu. Ancak ameliyat sonrası kan kalsiyum değerleri normal değerlerine gerilemeyen Betül Bayburan, Lara Anadolu Hastanesi'ne başvurdu. Muayene edilen Bayburan'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Bayburan, Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Opr. Dr. Cengiz Öngen ve Opr. Dr. İlker Turan'dan oluşan ekip tarafından 'indosiyanin yeşili anjiografisi' tekniğiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Arıcı ve ekibi, aynı rahtsızlık nedeniyle kendilerine başvuran Yadigar Kök'ü (22) de ameliyat etti.Prof. Dr. Arıcı yaptığı açıklamada, bugüne kadar aynı teknikle 8 hasta ameliyat ettiklerini, hastaların sağlıklarına kavuştuğunu söyledi.

BAYBURAN 3. AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Opr. Dr. Cengiz Öngen yaptığı açıklamada, "Betül Bayburan geçmiş yıllarda paratiroid bezindeki rahatsızlıklarından dolayı iki kez ameliyat olmuş. Türkiye'de çok nadir uygulanan bir indüasiyonin ile infiuret cihaz uygulaması yaptık. Ameliyat üç- dört saat sürdü. Zor bir ameliyattı. Hastaya zarar verme riski çok yüksekti. Paratiroid bezini bulamama ihtimali de vardı. O yüzden yeni bir cihazla farklı bir teknik uyguladık ve çok da iyi sonuç aldık. Bundan sonra hastamız sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edecek" dedi.

AMELİYATLAR BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Prof. Dr. Cumhur Arıcı ise aynı yöntemle 8 ameliyat yaptıklarını ve hastaların tamamının gayet iyi olduğunu söyledi. Birer gün arayla Betül Bayburan ve Yadigar Kök'ün bu yöntemle ameliyat edildiğini anlatan Prof. Dr. Arıcı, "Ameliyatlar başarıyla sonuçlandı. Hastalarımız sağlığına kavuştu" dedi.Ameliyatta kullanılan teknik hakkında bilgi veren Dr. İlker Turan, “Bu ameliyat tekniği dünyada da çok yeni. Türkiye'de ise çok daha yeni bir yöntem. Çok fazla merkezde uygulanmıyor. Tekniğin ismi indosiyanin yeşili anjiografisi. Ameliyat sırasında hastanın serumuna indosiyonin yeşili denilen bir boya veriyoruz. Bu boya normalde çıplak gözle görülmüyor. Görebilmek için kızılötesi kameralar ve florasan ışık kullanıyoruz. Bu kameralarla paratiroid bezine bakıp boyanın paratiroid bezini boyamasını ve bize paratiroid bezinin yerini göstermesini bekliyoruz. Bu teknik, hastalıklı bezin bulunmasını kolaylaştırıyor. Özellikle ilk ameliyatları başarısızlıkla sonuçlanan hastalarda ameliyat başarısını arttırıyor" dedi.Hastalardan Betül Bayburan da daha önce aynı ameliyatı iki kez olduğunu fakat kullanılan cihazlar çok başarılı olmadığı için üçüncü kez ameliyat olmak zorunda kaldığını kaydetti. Ameliyatım başarılı geçtiğini vurgulayan Bayburan, "Ameliyatta paratiroid bezi alındı. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.Hasta Yadigar Kök ise "Ameliyat olmadan önce sürekli ağrılarım oluyordu ve ilk ameliyatımda çok acı çekmiştim. Bu sefer çok daha iyiyim. Ameliyatım çok iyi geçti. Kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.