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Antalya'da 47 yıllık eşine böbreğini verdi

Antalya'da 72 yaşındaki Mehmet Çay, 47 yıllık eşi 62 yaşındaki Saadet Çay'a böbreğiyle sağlık verdi

Antalya'da 47 yıllık eşine böbreğini verdi

Antalya'da 72 yaşındaki Mehmet Çay, 47 yıllık eşi 62 yaşındaki Saadet Çay'a böbreğiyle sağlık verdi

03 Ekim 2017 Salı 22:04
Antalya'da 47 yıllık eşine böbreğini verdi
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AFYONKARAHİSAR'IN Çobanlar ilçesi, Göynük Köyü'nde ikamet eden 6 çocuk annesi Saadet Çay'a bir yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İki böbreği de işlev görmeyen ve diyalize bağlı yaşamaya çalışan Saadet Çay'ın rahatsızlığı ilerleyince, çiftçilik yapan eşi Mehmet Çay böbreğini verme kararı aldı. Çift, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan kontrollerinin ardından ameliyata alındı. Mehmet Çay'dan alınan böbrek, eşi Saadet Çay'a nakledildi. Saadet Çay eşinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.
DÜŞÜNMEDEN BÖBREĞİNİ VERDİ
Eşinin sağlığı için hiç düşünmeden böbreğini verme kararı aldığını söyleyen Mehmet Çay, "Bunu yaparken kimseye danışmadım ve sormadım. Çünkü 47 yıl elini bırakmadığım ve ilk günkü gibi sevdiğim eşim çok şükür şu an herhangi bir sorun yaşamıyor" dedi. Eşini çok sevdiğini ve ona 47 yıl önceki sevgisinin hiç azalmadan sürdüğünü söyleyen Saadet Çay, "Böyle bir eş var mıdır, bilmiyorum. Çocuklarım ve torunlarımla daha uzun yaşamam için tereddüt etmeden böbreğini vereceğini söyledi. 16 ay önce gerçekleşen nakil ameliyatın ardından aralıklarla kontrole geliyoruz. İkimizin de sağlık sorunu yok. Doktorlarımıza, tetkiklerimiz sırasında bize yardımlarını esirgemeyen koordinatör Nilgün Bilal hanıma teşekkür ediyorum. Bizim bugün sağlıklı olmamız için çalışan tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İLERİ YAŞTA BAĞIŞA ÖRNEK
İleri yaşta bağış için Mehmet Çay'ın en güzel örnek olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Türkiye'de 70 bine yakın böbrek nakli bekleyen hasta bulunduğunu, bu sayının her geçen gün arttığını söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, böbrek hastalarını en iyi tedavi etme yönteminin organ nakli olduğunu söyledi. Asıl organ naklinin kadavradan olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aydınlı, kadavra bağışının Türkiye'de yetersiz olduğunu ve bu nedenle canlı organ bağışçılarına yöneldiklerini söyledi. Canlı nakillerin de talebi karşılayamadığını aktaran Prof. Dr. Aydınlı, Türkiye'de yılda yaklaşık 3 bin civarında böbrek nakli yapıldığını kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, "Organ, hastaları diyalizden kurtarıyor. Örneğinde de gördüğümüz gibi bağışçı ve alıcı sağlıklı ve hayatlarına diyalizsiz devam etme imkanı sunuyor" dedi.

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Mehmet ÇayAntalya
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