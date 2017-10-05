Anne sütünü artırmanın formülü

ONTEX Global’in tecrübesiyle büyüyen Canbebe; Anneler ile Geleceğe isimli sosyal sorumluluk projesinin 3. seminerini Erzurum’da gerçekleştirdi. “Her annenin bebeğini büyütürken fizyolojik ve pedagojik gelişimle ilgili doğru bilgiye sahip olması gerektiği” fikriyle geliştirilen proje kapsamında kendi alanında uzman kişilerden oluşan özel bir ekip kuruldu. Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, Bebek Hemşiresi Esra Ertuğrul ve Beslenme Uzmanı Yeşim Özden Gün’den kurulu ekip; 0-36 ay dönemindeki bebeklere ait pek çok konuyu anneler ile paylaştı. Kendi de bir anne olan Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu ise seminerin sunuculuğunu yaptı.

Anne sütünün arttırılmasının en büyük yolu stres yapmamak!

Beslenme Uzmanı Yeşim Özden Gün de sıklıkla karşılaşılan anne sütü yetersizliği konusuna değindi. Annelerin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğine değinerek, “Özellikle 1-7 Ekim Emzirme Haftası olduğu için, bu seminerimizde annelerimize emzirmenin öneminden biraz daha fazla bahsettik. Çünkü özellikle ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenen çocukların ileri yaşlardaki bedensel ve zihinsel gelişimleri, bağışıklık sistemleri daha güçlü oluyor. Obezite gibi beslenme problemleri ile karşılaşma oranlarının da daha düşük olduğunu biliyoruz. Ayrıca Ekim ayının meme kanserine karşı bilinçlendirme ayı olmasından dolayı, emzirmenin meme kanserinden koruduğu bilgisini de özellikle aktarmak istiyorum. Biz annelerimize diyoruz ki, bebeklerimiz sadece ilk altı ay anne sütü hiçbir besine ihtiyaç duymadan yeterli miktarda besleniyor. Anneler bu konuda bazen kaygı duyabiliyor. Oysaki hiç böyle bir strese girmelerine gerek yok. Sadece emzirme konusunda istekli olmaları önemli. Çünkü anne sütünü artıran mucizevi bir besin yok aslında. Anne sütünü artırmanın en önemli yolları; annenin stressiz olması, mutlu olması, iyi dinlenmiş ve iyi beslenmiş olmasıdır.” dedi.

Bunların dışında anne sütünün artırılması için diğer seçeneklere de değinen Yeşim Özden Gün, “anne sütünü artırıcı özelliği olan bir iki desteğimiz daha var. Örneğin çok sıvı tüketmek. Annelerimize ortalama üç litre kadar su tüketin diyoruz. Yulaf, havuç ve susam gibi besinler de tüketildiği zaman anne sütünü artırıcı etkisi var ama dediğim gibi hiç biri mucize etkisi yapmıyor. Bazen anneler iyi beslenmedikleri halde, kompostolar, şekerli sular içip sütlerinin artmasını bekliyorlar. Oysaki asla böyle bir şey yok. İyi ve yeterli bir beslenme ile anneler sütlerini artırabilirler. Altıncı aydan sonra artık anne sütüne ilaveten tamamlayıcı besinleri çocuklarımızın beslenmesine ekleyebiliriz” diye konuştu.

Kaç yaşına kadar emzirmeli?

Çocukları kaç yaşına kadar emzirmeli sorusuna da cevap veren Gün, “ilk altı ay mutlaka anne sütü, sonrasında eğer annenin sütü varsa iki yaşa kadar tamamlayıcı besinlerle birlikte anne sütünü vermeye devam edebiliriz. İki yaştan sonra emzirmeye devam edilebilir ancak bu çocuğun pedagojik gelişimini etkileyen bir probleme neden olabilir. İki yaştan sonra kesmekte fayda var” diyerek sözlerini tamamladı.

Canbebe, Anneler ile Geleceğe Projesi ile 2017 sonuna kadar 9 ilde, 14 farklı lokasyonda, 14 bin anne ve anne adayı ile buluşmayı hedefliyor.