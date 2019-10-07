Anne sütü mucizesi anlatıldı

- Meryem KANBEROĞLU

TEDAVİ amaçlı hastaneye başvuran anne ve anne adaylarına yönelik poliklinik binasında bir stant kurularak; emzirme teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları, anne sütünün yararı konusunda bilgi verilip broşür dağıtıldı. Kadın Doğum Servisi Biriminin düzenlediği etkinliğe, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve yönetim birimi de stantta yer alarak destek verdi. Gün boyunca Kadın Doğum Servisinde de devam eden etkinlikler çerçevesinde yatarak tedavi gören anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenledi. Hastane yönetimi, çocuk hastalıkları uzmanı, kadın doğum uzmanları ile sağlık çalışanlarının da katıldığı etkinlik sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu. Anne ve anne adaylarına hediyeler verildi. Dünya Emzirme Haftası’na dikkati çekmek adına bir açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, ”Bebek dostu unvanına sahip hastanemizde anne sütünün önemini anne ve anne adaylarımızla paylaşmakta bu konuda eğitimler düzenlemekteyiz. Bir annenin bebeğine verebileceği ilk ve en güzel hediyenin anne sütü olduğunu düşünüyoruz. Annelerden ricamız ise her çocuğun en doğal hakkı olan anne sütünden evlatlarını mahrum bırakmamalarıdır. Süt çocukluk döneminde en ideal besin kaynağıdır. Olumlu etkileri ise ömür boyu sürmektedir. Artık kadınlarımız daha bilinçli ve anne sütüne daha çok önem veriyor. Bunda Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaların etkisi yadsınamaz. Bizde bakanlığımızın ve il sağlık müdürümüzün katkıları ve destekleriyle kadınlarımızı bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.