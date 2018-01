Ananas yiyenler yaşadı! Faydaları bitmiyor...

ANANAS ayrıca hafif bir meyve olması nedeniyle tercih ediliyor. 100 gramında 50 kalori bulunuyor ve bunun tamamı meyve şekerinden oluşuyor.

İçinde hiç yağ olmamasıyla birlikte lif açısından çok zengin olan ananas kabızlık sorununa da yardımcı oluyor.

C vitamin deposudur

100 gramında 48 miligram C vitamini bulunuyor. Bu oran, yetişkin birinin günlük C vitamini ihtiyacının yarısından biraz fazlaya denk geliyor. Yani sadece bir dilim ananasla günlük C vitamini ihtiyacınızı önemli bir ölçüde karşılamış oluyorsunuz.

Sindirime yardımcı olur

“Bromelain” proteini sindiren ve çeşitli enzimlerden oluşan bir karışımdır ve doğada sadece ananasta bulunur. Sağlık açısından oldukça faydalı olan bromelain sindirime yardımcı olur, iltihap ve dokuların iyileşmesini sağlar. Ayrıca antibakteriyel etkiye sahiptir.

Kanserden korur

Bromelain maddesinin yapılan araştırmalara göre kanserden koruduğuna dair ciddi bulgular mevcut. Yapılan klinik deneylere göre bromelain, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelliyor. Ayrıca bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı harekete geçmesini sağlıyor. Bromelain maddesi gıda takviyesi olarak da ayrıca satılmaktadır.

Serbest radikalleri önler

Ananas çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. Serbest radikaller kanser ve kalp hastalıklarına neden olurlar. Antioksidan özelliği yüzden vücutta dolaşan serbest radikalleri önler ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olurlar.

Makula Dejenerasyonunu (Sarı Nokta) önler

Makula Dejenerasyonu bir göz problemidir. Genellikle yaş ilerledikçe veya sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkar. Ananasın içerdiği bol miktardaki beta karoten bu sorunun çözülmesine önemli ölçüde yardımcı olur ve göz sağlığını korur.