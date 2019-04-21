Aman dikkat! Hasta olmayayım derken böbreklerinizden olmayın!

D VİTAMİNİ doğrudan güneşten alabildiğimiz, vücudumuz için çok gerekli bir vitamindir.

Eksikliği büyük sağlık sorunlarına yola açabilir. Ancak Kanadalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalar fazla D vitamininin zararlarını ortaya koydu.

Toronto'da araştırmalar yapan bir ekip, 54 yaşındaki bir adamın çok yüksek dozda D vitamini aldıktan sonra böbreklerinde problem yaşadığını bildirdi.

8 Nisan’da CMAJ’de (Kanada Tabipler Birliği Dergisi) yer alan bilgilere göre, adamın zamanının çoğunu güneşlenerek geçirdiği Güneydoğu Asya’daki tatilinden döndükten sonra doktora gittiği, yapılan testler sonrasında adamın böbreklerinde hasar olduğu, kanındaki kreatin seviyesinin yükseldiği görüldü.

Hasta daha sonra bir böbrek uzmanına yönlendirildi ve daha detaylı bir teste girdi.

Doktorlar, adamın çok fazla D vitamini aldığı için bu problemin yaşandığını söylediler.

Hastanın günlük alması gereken D vitamini dozunu aştığı ve bunun kanındaki kalsiyum miktarını yükselttiği görüldü.

Araştırmacılar, böbrekteki hasarı tetikleyenin kandaki yüksek kalsiyum seviyesi olduğunu kanıtladı.

Uzmanlar her konuda olduğu gibi çok fazla D vitamini almanın da vücuda zararlı olduğunu, hastaların ve doktorların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.