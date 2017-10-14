Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!

ALZAYMIR hastaları için geliştirilen bir ilaca yönelik yapılan çalışmalar sırasında, dişlerdeki çürükleri ve doku kayıplarının onarılması sağlayan bir yöntem keşfedildi. Kök hücreleri tetikleyen yöntem, yeni tabakaların kendiliğinden üretilmesini sağlayacak.



'Tideglusib' adı verilen bir ilaca ilişkin yapılan keşif sayesinde diş dolguları yakında tarihe karışabilir.



DİŞLERDEKİ KÖK HÜCRELERİ UYARARAK ÇALIŞIYOR



Alzaymır hastalığını tedavi etmek için geliştirilmiş ve denenmiş bu ilacın, dişin doğal gelişme mekanizmalarını teşvik etmesi sağlanabilir. Tideglusib, dişlerin köklerinde yer alan kök hücreleri uyararak çalışıyor ve ana diş dokusu olan dentin dokusunun yeniden üretilmesini sağlıyor. Dentin dokusunun en büyük düşmanı diş çürükleridir.



Diş çürükleri, dentin dokusu olmadan ancak yapay koşullarla tedavi edilebilirler. Dolgu yaptırmak ise bu yöntemlerden en bilinenidir ve ilerleyen bir diş çürüğüyle başa çıkmak için diş köküne kanal tedavileriyle zarar verilmesi gerekir.



ÇÜRÜKLERİN DOĞAL YOLLA İYİLEŞMESİNİ SAĞLAYACAK



Bu yöntemlerle diş çürükleri geri alınamaz ve çürüklerin sebep oldukları oyuklar doldurulamaz. Söz konusu ilaç ise çürüklerin doğal yoldan iyileşip, boşlukların yeniden dentin tabakasıyla kaplanmasını sağlayacak.



Bunun için dentin üretimini doğal olarak durduran GSK-3 enziminin eksikliği durumu Tideglusib ilacıyla giderilecek.



Araştırmada ekip, Tideglusib ilacına batırılmış ve kolajenlerden yapılmış süngerleri diş boşluklarına yerleştirdiler. Süngerler dentin büyümesini tetikledi ve altı hafta içinde deneklerin dişleri tedavi edildi. Bu süre zarfında süngerlerin kolajen yapıları eridi ve dişlerin boşlukları, dentin tabakasıyla dolmuş oldu.



FARELER ÜZERİNDE DENENDİ



Bu prosedür an itibariyle yalnızca fareler üzerinde denendi. Ancak araştırmanın baş yazarı ve Londra Diş Enstitüsü Profesörü Paul Sharpe,İngiliz The Telegraph gazetesine, 'Alzaymır hastalığına yönelik klinik araştırmalarda daha önce test edilen bir ilacın güvenilirliği, yeni diş tedavimizin hızla kliniklere ulaştırmak için önemli bir fırsattır.' açıklamasında bulundu.