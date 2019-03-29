ALKÜ’lü gençlere bağımlılık anlatıldı

ANTALYA Valiliği, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay Antalya Şubesi ve ALKÜ işbirliğinde, ‘Teknoloji Bağımlılığı’ ve ‘Uyuşturucu Madde Bağımlılığı’ konulu bir konferans düzenlendi. ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak; Teknoloji Uzmanı İsmail Memiş ile Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Adem Gök katıldı. Konferansa akademik ve idari kadronun yanı sıra öğrenciler katılım gösterdi.

‘İNTERNET KULLANIM BOZUKLUĞU ÇOK TEHLİKELİ’

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Teknoloji Uzmanı İsmail Memiş’in sunumu ile başladı. Teknoloji bağımlığının diğer bağımlılık türlerine göre oldukça farklı olduğunu ve tüm dünyanın konuyla yeni tanıştığını söyleyen Memiş, “Hayatın çoğu alanını tanımlayan teknoloji bağımlılık kapsamına girer mi? Dünyada uzmanların da tartışması bu yönde. Tanımlama gayretlerinin bir tanesi de internet bağımlığı. Bizde biraz internet bağımlılığı üzerinde durmamız gerek. Çünkü internet bağımlığı kullanım bozukluğunu en çok yaşadığımız konu. 3 ana unsur üzerinden bu konuyu değerlendirmeliyiz. Bunlardan ilki oyun oynama bozukluğu, ikincisi sosyal medya kullanım bozukluğu ve üçüncüsü dizi izleme bozukluğu. Bu üç unsur her yaş grubu için bir bağımlılık tehdidi oluşturuyor” dedi.

‘4 SAAT OYUN OYNUYOR, 2 SAAT VİDEO İZLİYORLAR’

Bağımlılığın temelinde ne demek olduğunu öğrencilere anlatarak sunumuna devam eden Memiş, “Kişinin kullandığı bir nesne ve eylem üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememesine bağımlılık denir. Kullanım ve davranış hayatın büyük bir kısmını kapsar ve kişi tüm vaktini ve sağlığını bu eyleme ya da nesneye ayırır. Maddesel bağımlılıklar dediğimiz alkol, sigara ve uyuşturucu belli bağımlılıklardır. Tedavi süreçleri belirli ve ne olduğu bilinmiyor. Ancak eylemsel bağımlılıklar çok geniş bir kavram ve tedavisi ile ilgili önemli adımlar atılabilmiş değil. Bunların en başında alışveriş, kumar ve internet bağımlılığı geliyor. Bu bağımlılıkların birçoğu hayatın olmazsa olmazı olduğu için nereye kadar bağımlılık arz ediyor, nereye kadar etmiyor bilemiyoruz. Teknoloji başında harcanan zamanın giderek artması durumunda, insanın sosyalleşme ihtiyacı, zamanın nasıl geçtiğini anlamama durumu bu bağımlılığın bazı sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumlar oyun oynama ve dizi izleme konularında karşımıza çıkıyor. Ortaokul gençlerine sorduğumuzda ortalama 4 saat oyun oynadıklarını ve 2 saatte oyun videoları izlediklerini belirledik. Bu rakamlar okul döneminde ve okul olmadığı zamanlar tamamen bir kontrolsüzlük söz konusu. Dizi izleyenlerde de aynı durum geçerli, tek bir seferde 3 bölüm 4 bölüm dizi izlenebiliyor. Bunun da normal bir şeymiş gibi karşılanabiliyor. Ruhsal ve sosyal ve bedensel bir bozukluk olmasına rağmen teknoloji kullanılmaya devam ediliyor. Bu durum birçok ruhsal ve bedensel soruna da yol açıyor.” şeklinde konuştu.

‘İNSAN ÖNCE KENDİNİ KAYBEDİYOR’

İsmail Memiş’in ardından sunumunu gerçekleştiren Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Adem Gök, öğrencilere madde bağımlığı ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Madde bağımlılığının küresel bir sorun olduğunu belirten Gök, “Geçmişte bizim ülkemiz bu sorunun transit ülkesiydi. Afganistan gibi doğu ülkelerinden gelen maddeler Türkiye üzerinden Avrupa ve Amerika’ya gönderiliyordu. Sonra bu felaketi önlemek için Avrupa önlemler almaya başladı ve bu durum maddelerin bizim ülkemize sıçramasına neden oldu. Şuanda biz hedef ülkeyiz ve bu hedef ülkenin en önemli elemanları siz gençlersiniz. Bir çocuğu uyuşturucu bağımlısı yaptıkları zaman, o çocuğun hayatı sönüyor. Çok zor artık geri döndürmek o çocuğu. O çocuğun ailesinin düzeni bozuluyor, artık geri düzen oturmak çok zor oluyor. O kişi düzelse bile geleceği tamamen kararıyor. Geçen zamanı ve parayı geri getirmek asla mümkün olmuyor. Bir insan maddelerle önce kendini kaybediyor daha sonra geleceğini ve bedenini kaybediyor. İşte bu küresel bir sorundur ve küresel baronlar tarafından ısrarla yürütülen bir sorun. Ülkelerin istihbarat servisleri bunları yürütüyor. Öyle mafyatik adamlar değil, devletler bu işi yapıyor ve kontrol ediyor. Buradaki arkadaşlarıma önerim merak edin ama sakın dokunmayın. Asit nasıl bir yerinize dokunursa orayı yakarsa, bu maddelere dokunursanız orayı yakar. Maddelere bulaşmış arkadaşlarınız da varsa, onlara yardım edin ancak bir noktaya kadar. Bir süre sonra yardım etmek isterken sizde olayın içinde kendinizi bulabilirsiniz ve geri dönüşü çok zor olabilir.” diye konuştu.

Programın sonunda Kızılay Alanya Şubesi Başkanı ve ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dikici, katılımlarından dolayı konuşmacı İsmail Memiş ve Adem Gök’e plaket verdi.