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ALKÜ’den Bil’e destek ziyareti

Bil Alanya Koleji’ni ziyaret eden ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı

SAĞLIK 03.11.2019, 23:26
ALKÜ’den Bil’e destek ziyareti
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Meryem KANBEROĞLU

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, Bil Alanya Koleji’ni ziyaret etti. Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Alanya Bil Koleji Kurucusu Erdal Sayi ve okulda görev yapan öğretmenlerle de bol bol sohbet etti. Prof. Dr. Aydın, kolejde uygulanan akademik süreçler, STEM uygulamaları, Robotik Kulübü çalışmaları, yabancı dil öğretim programları ve öğretmen hizmet içi eğitim planlamaları hakkında bilgi aldı. 
‘BİL ALANYA KOLEJİ’NİN YANINDAYIZ’
Eğitim Fakültesi olarak Alanya’daki tüm okulların yanlarında olduklarını belirten Aydın, “ALKÜ Eğitim Fakültesi, her konunda okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi desteklemeye hazır. Akademik kadromuz, bölümlerimiz ve üniversitemizin tüm imkanları ile gelecek nesillerin yetiştirilmesinde her türlü destek ve iş birliğine hazırız. Fakültemiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel kurumlara öğretmen yetiştirmek amacıyla kuruldu. Lisans düzeyinde eğitim vermekte olan ALKÜ Eğitim Fakültesi ayrıca öğretmenlik alanlarında pedagojik formasyon eğitimi de veriyor” dedi. 
‘EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİMCİLER İÇİN ZENGİNLİK’
Bil Alanya Koleji Kurucusu Erdal Sayi ise, “Nazik ziyaretlerinden dolayı ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın hocamıza çok teşekkür ederiz. Açıldığımız günden bu yana bizden her türlü akademik desteği esirgemedi. ALKÜ Eğitim Fakültesi biz eğitimciler için bir zenginliktir” diye konuştu. Ziyaret sonunda Bil Alanya Koleji 2/A sınıfı öğrencisi Serra İhtiyar, Prof. Dr. Aydın’a çizdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resmi hediye etti.
STEM NEDİR?
STEM eğitimi; fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modeli olarak tanımlanıyor.
Tüm bu alanlarda yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEM, öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp, farklı düşünmelerini ve çeşitli süreçlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir yaklaşım. Literatürdeki tanımına göre, okul öncesi çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar, gerek müfredat dahilinde, gerekse müfredat dışı şekilde uygulanabilecek de bir metot.

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