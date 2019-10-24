ALKÜ’de meme kanseri farkındalık konferansı

EĞİTİM Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Demir günün anlam ve önemini belirterek başladı. Programın devamında, Meme kanseri hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştiren ALKÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çalış, meme kanserinin Dünya’da ve Türkiye’de kadınlarda görülen en sık kanser türlerinden biri olduğu vurguladı. Sunumunda, Dr. Çalış, meme kanserinde riski arttıran faktörlerden, erken tanının öneminden, erken tanıyı sağlayan yöntemlerden, tedavi metotları ve koruyucu önlemlerden bahsetti. Ayrıca Çalış, meme kanserinin taranabilir bir kanser türü olduğunu, kadınların 40 yaşından sonra 2 yılda bir kez mamografi denilen meme filminin çektirilmesi ve düzenli hekim muayenesinin gerekli olduğunun altını çizdi.

Erken teşhiste kendi kendine muayene

ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı ve Hemşirelik Esasları Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gülsoy da, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğundan ve meme kanseri erken teşhis edilirse kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı. Konuşmasının devamında, Gülsoy, erken teşhis de kendi kendine meme muayenesinin 3 altın kuralından izleyicilere bahsetti.

Psikolog Esra Serra Koçyiğit ise meme kanserinde psikososyal sorunlardan, mastektomiye karşı verilen tepkilerden, kanserle mücadele yolları ve sosyal desteğin önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Konferansın son oturumunda Uzm. Dyt. Dürdane Ustalıoğlu meme kanserinde koruyucu yöntemlerin başında gelen dengeli beslenme hakkında ve meme kanseri tanısı alan kişilerin beslenme konusunda nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yoğun bir katılım gerçekleştiği konferansın sonunda Dekan Prof. Dr. Kamile Demir, meme kanserinde farkındalığı arttıran kıymetli bilgilendirilmelerden dolayı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çalış’a, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gülsoy’a, Psikolog Esra Serra Koçyiğit’e ve Uzm. Dyt. Dürdane Ustalıoğlu ‘na teşekkür belgelerini takdim etti.