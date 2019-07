ALKÜ'de hastalara özel ilgi

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 1 diş hekimi, diş teknisyeni, sağlık memuru, evde sağlık koordinatörü, 1 personel ve şoförden oluşan 6 kişilik ekip TRSM'de tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Ziyaret esnasında ağız ve diş sağlığının önemine değinen Diş Hekimi Emrah Koçak, diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde fiziksel rahatsızlıklara yol açtığı gibi ruhsal ve sosyal durumu etkileyen sorunlara da yol açabileceğine değindi. Diş Hekimi Koçak düzenlediği eğitimde; diş fırçalama tekniği, diş ipi kullanma, ağız gargarası, ağız kokusuna neden olan faktörler ile ağız ve diş sağlığı üzerine önemli bilgileri hastalara aktardı. Daha sonra her bir hastanın ağız ve diş sağlığı taraması yapılmak üzere diş sağlığı merkezine getirildi. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir ise ağız ve diş sağlığının öz bakım ile ilgili önemli bir konu olduğunu bu yüzden herkesin diş bakımına önem vermesi gerektiğini dile getirdi. Aldemir, “Her hastamızın sağlığı bizler için ayrı önem teşkil etmektedir. Bu kapsamda yapılan her türlü projede yer almakta, hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktayız. Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında hastalarımıza ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak istedik. Güzel olan her şey insanların ruhsal duygularını da okşamaktadır. Ağız ve diş sağlığı sadece fiziki olarak değil ruhsal olarak da insanları etkilemektedir. Bu düşünceyle çıktığımız bu yolda hastalarımıza iyi bir hizmet sunabilmek adına çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Elif Çelik Akçalıoğlu ise böyle bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını, hasta sağlığı adına her türlü projede yer alacaklarını ifade etti. TRSM Hemşiresi Gülay Er de her bir hastanın ruh sağlığı kadar fiziki sağlığına da önem verdiklerini açıkladı. Er, TRSM biriminde küçük bir aile olduklarını, bu kapsamda bu tür etkinliklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 23:36