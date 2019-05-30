ALKÜ uzmanından sosyal medya bağımlılığına ilişkin uyarılar

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr.Üyesi Abdullah Burak Uygur, 11-18 yaş arasındaki gençlerin tehlikede olduğunu söyleyerek ebeveynleri bu konuda uyardı. Bağımlılık kavramı deyince geçmiş yıllarda daha çok aklımıza alkol ve madde bağımlılığı gelmekteydi. Fakat bu durum teknolojinin hızla gelişmesi ve akıllı telefonların yayılmasıyla birlikte değişti. Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr.Üyesi Abdullah Burak Uygur, internet bağımlılığının ilk önce bilgisayar oyunlarıyla başladığını, akıllı telefonların yayılmasıyla birlikte sosyal medya bağımlılığının giderek arttığına dikkati çekti.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Sosyal platformlarda kişinin kendisine bir kimlik oluşturduğu ve bu kimlikle beraber tanıdığı veya tanımadığı kişilerle iletişim içerisinde olduğu, fotoğraf ile video paylaştığı web tabanlı platformlardır.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İNSANLARI YALNIZLAŞTIRIYOR!

Sosyal medya bağımlılığının ortaya çıkmasındaki en büyük faktör kişilerin sosyalleşmesine sanal ortamda da olsa olanak sağlamasıdır. Ve bu sosyalleşme onların daha çok haz almasına kendi hayallerindeki kimlikle var olmalarına yol açmaktadır. Bir nevi sosyal platformda kendilerinde buldukları eksikleri gidermektedirler. Bu durum sanal ortamda her ne kadar giderilse de gerçek hayatta kişinin bir o kadar sosyalliğini azaltmakta, yalnızlığını ise arttırmaktadır.

“11-18 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLER TEHLİKE ALTINDA!”

Gençlerimiz neyin yanlış neyin doğru olduğunu bir yetişkin kadar bilememektedir. Burada ebeveynlerimize çok iş düşmektedir. Ebeveynler çocuklarının interneti nasıl kullandığını ne kadar ve nasıl vakit geçirdiğini, sosyal medya platformlarında kimlerle arkadaşlık ettiği muhakkak kontrol etmelidirler. 2000’li yılların öncesinde anne ve babalar çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğini çok rahat bilmekteydi. Fakat bu durum günümüz şartlarında zorlaşmaktadır. Nedeni ise İnternetin insanlara esneklik ve gizlilik olanağı sağlamasıdır. İnternet başındayken çocuğunun kimle vakit geçirdiğini, nelerle meşgul olduğunu bilmek zorlaşmaktadır. Bu yüzden ebeveynlerine önerim muhakkak çocuklarının internet kullanımını yakından incelemeleri ve değerlendirmeleri olacaktır.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI NE ZAMAN BİR SIKINTI OLARAK DÜŞÜNÜLMELİDİR?

Kişinin hayatında çok zaman kaplamaya başladıysa, kişi buna ulaşamadığı zaman bir huzursuzluk duyup sıkıntı yaşıyorsa ve bu sıkıntı ile baş etmekte zorlanıyorsa, toplumsal hayatını etkiliyorsa, mesleki hayatını etkiliyorsa aynı zamanda toplumumuzun en küçük birimi olan aile hayatını da etkilemekteyse mutlaka uzman bir hekim tarafından yardım almaları gerekmektedir. Sosyal medya bağımlısı olan kişiler içinde bulundukları durumun farkına varmayabilirler bunun için çevresindeki kişilere çok iş düşmektedir.“diye konuştu.