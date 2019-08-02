ALKÜ uzmanı anlattı! Guatr ameliyatında yeni dönem

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çalış tiroid rahatsızlıklarının belirtileri ve uygulanan son teknolojik yöntemler hakkında bilgi verdi.

ENDOSKOPİK TİROİDEKTOMİ (KAPALI TİROİD AMELİYATI) NEDİR?

Tiroid cerrahisi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok yapılan endokrin cerrahisidir. Dünyada ve Türkiye’de yeni teknik olan “Endoskopik Tiroidektomi Yöntemi” yani iz bırakmayan tiroid ameliyatı hastanemizde de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Boyunda görünür bölgedeki yara izi birçok hasta için ameliyatın istenmeyen bir sonucudur. Bu süreçte boyundaki izin görünürlüğünü ve uzunluğunu minimalize edecek birçok yöntem denenmiştir. Güncel bir teknik olan endoskopik tiroidektomi (kapalı tiroid ameliyatı) endoskopik aletlerin kullanılması ile yapılan bir ameliyat yöntemidir. Bu yöntemde cerrahinin travmasını en aza indirmek için minyatür ve yüksek teknolojili görüntüleme sistemleri kullanılmaktadır. Buradaki temel amaç kozmetik sonucu arttırmaktır. Teknik olarak koltuk altı ve meme yaklaşımıyla, iki adet 5 mm ve bir adet 10 mm kesi ile tünel oluşturularak tiroid dokusuna ulaşılmaktadır.

KAPALI TİRİOD AMELİYATININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Kapalı yöntemle gerçekleştirilen bu ameliyatın, açık yönteme göre herhangi bir dezavantajı yoktur ve boyun bölgesinde herhangi bir iz olmamaktadır. Ayrıca bu yöntemde kullanılan optik sistemi, dokuları büyüterek gösterdiği için ses tellerine giden sinir ve paratiroid bezler daha büyük bir şekilde görülerek daha rahat korunabilmektedir. Bunların dışında ameliyat sonrası iyileşme süresi daha hızlı olmaktadır. Bu ameliyat tekniğinin ciddi anlamda avantajları olmasına rağmen her tiroid hastasının kapalı tiroid ameliyatı için uygun olmadığı da akılda tutulmalıdır. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda bu yöntem için uygun olan hastalarımıza kapalı tiroid ameliyatı ve diğer ameliyat yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak hastanın tercihi doğrultusunda en uygun olan cerrahi teknik seçilmektedir.