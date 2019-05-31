ALKÜ'lü uzman uyardı! Bayramda mide problemine dikkat

RAMAZAN ayının bitimiyle birlikte 1 aydır dinlenen mideye bir anda yüklenilmesinden dolayı bazı mide rahatsızlıkları yaşanabileceğinin altını çizen Uzman Diyetisyen Duygu Yıldırım Sezer: ”Ramazan ayı süresince oruç tutan bireylerin öğün sayısı ve beslenme düzeninde değişiklikler görülmektedir. Orucun bitmesi ile bayramda normal beslenme düzenine geçiş olmaktadır. Bu nedenle bazı bireyler psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimi gösterebilmektedir. Bu tarzda beslenenlerde artmış insülin konsantrasyonu, taşikardi ve ani kalp ölümü gibi durumlar daha sık görülmektedir. Böyle davranan bireyler Ramazan kutlamalarında çok büyük öğünler halinde yemek tüketmektedir. Bazı bireylerin büyük miktarlarda besinleri tüketmeleri vücut dengesinde değişikliklere (hormonların ve enzimlerin salgısında) ve yüksek insülin salgılanmasına neden olmaktadır. Ramazan ayı sırasında yılın diğer zamanlarına kıyasla diyet kalıplarında büyük değişmeler olmaktadır. Ramazan bayramında en yaygın uygulama büyük miktarlarda karbonhidratlar ve yağdan zengin besinlerin büyük miktarlarda tüketilmesidir ki bundan sakınılmalıdır. Besinlerin ılımlı miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmelidir. Ramazandan sonra diyet normal diyetten farklı olmamalıdır. Öğünler dengeli olmalıdır. Bunun için dikkat edilmesi gerekenler:

*Ramazandan sonra HbA1c, vücut ağırlığı, kan basıncı, lipid profili (kolestrol, trigliserit,kötü kolestrol) kontrol edilmelidir.

*Diyet sağlıklı ve dengeli bir kalıba sahip olmalıdır.

*Ramazandan sonra diyet normalden farklı olmamalıdır. Öğünler kompleks karbonhidratları, örneğin tam tahıllar, tam buğday ekmeği, yağsız et, kurubaklagiller meyveler ve sebzeleri içermelidir.

*Aşırı besin tüketmek ek enerjilerin alınmasına neden olmaktadır.

*Dengeli, besin öğelerinden zengin öğünler, önerilen miktarlarda proteinler, vitaminler ve minerallerin alınmasını, yerine konmasını sağlar.

* Yağsız/yarım yağlı süt, yoğurt, düşük yağlı peynir ve yağsız et kullanılmalıdır.

* Yağlı besinler, saflaştırılmış besinler, tatlılar, junk besinlerin tüketilmesi aşırı beslenmeye neden olabilir.

Sağlıklı ve dengeli beslenme besinlerin çeşitliğine dayanmaktadır. Günlük gereksinim duyulan enerji ve besin ögelerinin besinlerle vücuda alınması gerekmektedir. Besin gruplarından sağlıklı seçimler, besinlerin renk çeşitliliği, yapısal özellikleri, bireyin sağlık ve hastalık durumu, yaş ve cinsiyet, fiziksel aktivite ve fizyolojik (gebe ve emziklilik ) durumlarına, besinlerin posa, yağ, tuz ve eklenmiş şeker içerikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

Ramazan ayı ve oruç aynı zamanda bireyler açısından kendini düzenleme, kendini arıtma ve eğitme ayıdır. Ramazan sonunda bu beklentilerin sağlanması umulmaktadır. Bireyler diyet kalıplarına dikkat ederlerse bazı bağımlılıklardan kurtulabilir, sağlıklı bireylere dönüşebilir. Ayrıca Ramazan yıl boyunca beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin gerçekleştirilmesi için de ideal bir ortamdır. Bu ay boyunca kazanılan disiplinin, sağlık açısından yararları kalıcı olmalı, desteklenmelidir Bu ayda kazanılan disiplin aynı zamanda bütün yaşam tarzında, sağlık ve ağırlık denetiminde değişmeleri kontrol etmek için de yıl boyunca fırsat olarak kullanılabilir ”diye konuştu.