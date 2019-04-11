ALKÜ'lü uzman uyardı! Allerjenler kabusunuz olmasın

BAHAR aylarının gelmesiyle birlikte; burun kaşınması, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma, sık öksürük, nefes sıkışması gibi alerjik nezle, göz alerjisi ve astım hastalığının belirtileri görülmeye başlandı. Alerjenler solunum yoluyla, ağızdan yutularak (besinler ve ilaçlar şeklinde), deri veya mukozadan temas ya da enjeksiyon yoluyla vücuda girerler. Bahar alerjisinden korunmanın en iyi yolu ise yeşillik bölgelerden uzak durmaktır. Evinizde çiçek besliyorsanız uzaklaştırmanız, evinizi her gün havalandırmanız gerekmektedir. Evinizi havalandırırken erken saatleri değil ilerleyen saatleri tercih ediniz. Yatak ve yorganınızı her gün havalandırmayı ise unutmayın. Dışarıdan evinize geldiğinizde kıyafetlerinizi yatak odasında değil başka bir odada değiştirmelisiniz, böylelikle dışarıdan getirdiğiniz polen ve alerjik kokular nedeniyle hapşırık ve burun akıntısı gibi şikayetlerden de korunmuş olacaksınız. Yine de alerjik şikayetleriniz devam ediyorsa en yakın zamanda uzman bir hekime başvurmayı unutmayın.

BAHAR ALERJİSİ ASTIMA ÇEVİRMESİN!

Alerjik rinit uygun şekilde tedavi edilmezse ileride astım, kulak enfeksiyonları ve solunum sıkıntısına dönüşebilmektedir. Bu yüzden en yakın zamanda hekiminizle birlikte uygun tedavi yöntemine başlamalısınız.“ diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 14:28