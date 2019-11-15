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ALKÜ İç Hastalıkları Uzmanı uyardı: Diyabete dikkat!

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şakir Özgür Keşkek, “Dünya Diyabet Günü" kapsamında şeker hastalığı ile ilgili uyarılarda bulunarak önemli bilgiler paylaştı

SAĞLIK 15.11.2019, 10:42
ALKÜ İç Hastalıkları Uzmanı uyardı: Diyabete dikkat!
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DİYABETİN Türkiye’de hızla yayıldığına dikkati çeken ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şakir Özgür Keşkek, hastalığın özellikle göz, böbrek, sinir ve kalbi etkilediğini söyledi. Keşkek, ”Diyabet sıklığı giderek artan metabolik bir hastalıktır. Tüm dünyada yaklaşık 400 milyon diyabetli hasta bulunmaktadır. Ülkemizde ise 10 milyon civarındadır. Şeker hastalığı özellikle komplikasyonlarla giden bir hastalık olması nedeniyle önem arz etmektedir. Diyabetik hastalarda en önemli komplikasyonlardan birisi de görme kaybıdır. Ne yazık ki diyabetik hastalar yüksek şekerin gözlerine verdiği zararı erken dönemlerde fark edemeyebilirler. Bu nedenle düzenli aralıklarla 6 ayda bir ya da yılda bir mutlaka göz uzmanı tarafından değerlendirilmelidirler. Diyabet, böbrek yetmezliğine sebep olan önemli bir hastalıktır. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda tip 2 diyabet tanısı olan hastaların aynı zamanda kalp hastası olduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden tip 2 diyabet tanısı olan her hastanın kardiyolojik açıdan da düzenli kontrole tabi tutulması gerekir. Bir diğer önemli komplikasyonu ise sinir hasarı sonucu gelişen diyabetik ayak olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeker hastalığını kabaca sınıflamak gerekirse 2 tipi vardır. Tip 1 diyabet; çevresel nedenler, otoimmün olaylar ve enfeksiyonlardan  kaynaklanabilir. Çocuklarda ve erken yaşlarda daha çok görülmektedir. Tip 2 diyabet ise genetik faktörlerden ve yaşam şeklinden daha çok etkilenmekte ve daha çok erişkin yaşlarda görülmektedir.”  dedi.
DİYABETİN BELİRTİLERİ NELERDİR?  
Diyabet hastalığın belirtilerine de değinen Doç. Dr. Şakir Özgür Keşkek: ”Diyabetli hastalar; çok su içme, çok sık idrara çıkma, kilo kaybı, ayaklarında uyuşma ve yanma, bulanık görme, iyileşmeyen yaralar, cinsel problemler gibi problemlerle karşımıza gelebilirler.
ŞEKER HASTALARI SİGARADAN UZAK DURMALIDIR! 
Diyabetli hastalar mutlaka hastalıklarını öğrendikleri zaman bir uzman tarafından diyabet eğitime tabi tutulmalıdır. Hastalığı hakkında yaşam düzeyindeki değişiklikler ve sağlıklı yaşam yönetimi açısından destek almalıdır. Sigara içiyorlarsa bırakmalı, düzenli egzersiz yapmalı ve diyetine dikkat etmelidir. Özellikle son zamanlarda çok su içiyorsanız, çok sık idrara gidiyorsanız, kontrolsüz kilo kaybettiyseniz, ayaklarınızda yanma oluyorsa, kan basıncınızda değişiklik varsa, gece uykularınız düzensiz ve sürekli yorgun hissediyorsanız mutlaka bir uzmana danışmanızda fayda var. Bizler kurumumuz ve iç hastalıkları ekibi olarak diyabet konusunda ve diğer sağlık sorunlarınızda sizlere hizmet vermek için buradayız. “Diyerek sözlerini noktaladı.

#diyabet #İç Hastalıkları Uzmanı #Doç. Dr. Şakir Özgür Keşkek #Dünya Diyabet Günü #Alanya #Alanya Haber #alanya sağlık
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