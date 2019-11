ALKÜ Hastanesi Organ Bağışı'na dikkat çekti

HASTANENİN poliklinik binası girişine kurulan bilgilendirme standına vatandaşların ilgisi ise oldukça büyüktü. Düzenlenen etkinlikte; hasta ve hasta yakınlarına organ ve doku bağışının önemi anlatıldı, hastanenin bu konudaki çalışmalarına değinildi. Stantta organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için kart tanzim edildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve hastane yönetimi de etkinlikte yer alarak bireyleri organ ve doku bağışında bulunmaya davet etti.

'HER BAĞIŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR'

Organa ihtiyaç duyma ihtimalinin organ bağışı yapma ihtimalinden daha yüksek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Lakadamyalı;” “Yarın bizler de bu gruba dahil olabiliriz” dedi. Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı : ”Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artmakta buna rağmen organ bağışı düşük bir seviyede seyretmektedir. Ülkemizde en çok böbrek organına ihtiyaç duyulmakta, bunu karaciğer ve kalp organlarımız izlemektedir. Biz de bu duruma istinaden diyaliz hastalarımızla bir araya gelmek istedik. Yeniden yaşam yolculuğunun başlayacağı bu yerde hastalarımıza umut olmak, onların yanında her daim olduğumuzu hissettirmek adına bir araya geldik. Gelin birlikte umut olalım, hayatlara dokunalım. Unutmayın her yeni bağış yeni bir başlangıçtır” diyerek herkesi organ bağışına davet etti.

Organ Doku Koordinatörü Sezer Uğuz ise bağışın önemini hem vatandaşlarla hem de sağlık çalışanlarıyla paylaştı. Uğuz: ”Hastane yönetimimizin de desteğiyle organ nakli bekleyen hastalarımıza umut olmak için bizler buradayız. Hiçbir şeyin garantisinin olmadığı bu dünyada organ bağışı yapmak yapılabilecek en büyük iyiliklerden birisidir. Organ bağışının ülkemizde yeterli olmadığı bir gerçek fakat bu durumu değiştirmek de bizlerin elinde. Gelin hep birlikte organlarımızı bağışlayalım, bir hayat kurtaralım” dedi.