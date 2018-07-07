ALKÜ Hastanesi'ne yatış azaldı

Toygar DİM

PSİKİYATRİ Uzmanı Dr. Mustafa Kalay, ağır ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören, toplumdan kopan ve takiplerinde zorluklar yaşanılan hastaların yeniden sosyal yaşama kazandırılması, kendi başlarına bir birey olmalarını sağlamak için hasta yakınlarına seslenerek, “Gelin hep birlikte hastalarımızı topluma kazandıralım, onların sosyalleşmesine katkı sağlayalım" dedi.

‘HASTANEYE YATIŞ ORANI AZALDI’

Mustafa Kalay, “Merkezimizde, kronik bipolar bozukluk, şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve atipik psikoz gibi ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastalarımızı ayaktan tedavi etmekte, öğretmenlerimiz aracılığıyla sosyalleşmelerini arttıran faaliyetler düzenlemekteyiz. Takibini yaptığımız binlerce hastamız var bizler devletimizin vermiş olduğu bu sağlık hizmetinden tüm hastalarımızın faydalanmasını istiyoruz. Bu bağlamda hasta yakınlarına çok iş düşmekte. Ayrıntılı bilgi için bizle iletişime geçebilirler. Amacımız hem hastanın hem de yakınının yaşam kalitesini artırmak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’miz sayesinde hastaneye yatış oranımız azaldı. Bu durum Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş’ın ve yönetim ekibinin, bizlerin göstermiş olduğu gayret ve çabanın bir ürünüdür. Nörolojik ve sosyal sıkıntıları olan hastalarımızı da düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretlerimizle takip etmekte, tedavilerinin devamlılığını sağlamaktayız. TRSM’de sosyal ve bireysel aktivitelerin dışında, vermiş olduğumuz destek ve eğitimler sayesinde hastalarımız paylaşmayı ve sosyalleşmeyi öğrenmekte bunları yaparken de eğlenmektedir. Aldığımız sonuçlar ise bizleri oldukça mutlu etmektedir“ dedi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ise hasta yakınlarına seslenerek, ”Merkezimizde hastalarımızın çevresinin getirdiği manevi yıkımın ve ruhsal rahatsızlığının önüne geçmeye çalışmaktayız. Gelin hep birlikte hastalarımızı sosyal yaşama kazandırarak bir birey olmalarını sağlayalım ve bunu hep birlikte başaralım” şeklinde konuştu.