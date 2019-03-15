ALKÜ Hastanesi'nden 'Nefes' açıklaması

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı’nın (GARD Türkiye) katkılarıyla vatandaşlara ücretsiz solunum fonksiyon testi yaptı. ‘Pulmoner rehabilitasyon ile nefes al hareket et yaşadığını fark et’ sloganıyla yola çıkan hastane yönetiminin farkındalık yaratmak için kurduğu stant, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hastane Başhekim Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Bozkurt, hayatın nefes almakla başladığını söyledi. Bozkurt, “Kronik akciğer hastalığından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma, güçsüzlük ve günlük aktivitelerini yapamaz durumda olan vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden bir an önce göğüs hastalıkları uzmanına başvurarak pulmoner rehabilitasyon programından yararlanması gerekmektedir.

PULMONER REHABİLİTASYON NEDİR?

Pulmoner rehabilitasyon, kronik akciğer hastalarına uygulanan standart tıbbi tedavinin etkinliğini arttırmanın yanı sıra fonksiyonel düzeyi ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı geliştiren bir programdır. Başta KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) olmak üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, toraks deformitelerinden kaynaklanan solunum problemlerinde uygulanmaktadır.

PULMONER REHABİLİTASYONUNUN AMACI NEDİR?

Uygulanan rehabilitasyon ile birlikte hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırmak, egzersiz kapasitesini arttırmak, hastalık konusunda kişileri ve ailelerini bilgilendirmek, hastalığın oluşturduğu kötü etkileri ortadan kaldırmak, psikososyal destek sağlamak, günlük aktiviteleri yeniden kazandırmayı amaçlamaktayız. Pulmoner rehabilitasyon programına ulaşım imkanınız yoksa kendi kendiniz de bazı uygulamalar yapabilirsiniz. En başta yaşam kalitenizi yükseltin. Sigaradan uzak durun, ilaçlarınızı düzenli ve doğru kullanın, ev egzersizleri programlarını uygulayarak tedavinize yön verin” diye konuştu.

