ALKÜ Hastanesi'nde Retina Polikliniği hizmete açıldı

TEKNOLOJİK mkânlar ve yetkin medikal kadro ile hasta ve hasta yakınlarına çağdaş, güvenilir bir sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan hastane yönetimi sağlık alanında birçok yeniliği halkın hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Kurt ‘Retina Polikliniğini’ hastaların hizmetine açtıklarını duyurdu. Doç. Dr. Ali Kurt: ’’Ülkemizin sağlığına katkıda bulunmak adına sahip olduğumuz teknolojik imkânlarla ilçemize yeni bir sağlık hizmetini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumumuzda şeker hastalığı yaklaşık %12 oranında görülmektedir. Buna bağlı olarak da göz tutulumu rahatsızlıkları ile sık karşılaşmaktayız. Ayrıca 50 yaş üstü bireylerde sarı nokta hastalığı denilen yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve retinal damar tıkanıklığı rahatsızlıklarına da rastlamaktayız. Hastanemizde bulunan Göz Anjiyosu, Göz Tomografisi ve Argon Lazer gibi son teknolojik cihazlar ile artık göz arkası (Retina) hastalıklarının takip ve tedavisini yapabilecek yeterli alt yapıya sahibiz. Böylece; sarı nokta hastalığını, şeker hastalığına bağlı göz tutulumunu, retina damarlarındaki tıkanıklarının takip ve tedavisini hastanemizde ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmekteyiz. Hastanemizde her türlü göz içi (intravitreal) enjeksiyonları ve lazer tedavilerini başarıyla uygulanmaktadır. Bu tür rahatsızlığı olan hastalarımızı tedavileri için hastanemize davet ediyor, sağlıklı günler diliyoruz“ dedi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise; ”İnsan merkezli, kendini mesleklerine adamış etik değerleri olan uzman hekim arkadaşlarımız ve akademik kadromuzla birlikte ilçemize sağlık alanında birçok yenilik getirmek adına çalışmalarımıza başladık. Yeni Retina Polikliniğimiz Alanya’mıza hayırlı olsun“ diye konuştu.