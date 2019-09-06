ALKÜ Hastanesi'nde eğitim

Meryem KANBEROĞLU

TIBBİ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Gözalan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin konferans salonunda öğretim görevlilerine yönelik "Bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik ve makale yazımı" konulu bir eğitim semineri düzenledi. Gözalan, 2 gün boyunca devam eden eğitim programının sonunda meslektaşlarının sorularını yanıtladı.