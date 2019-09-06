ALKÜ Hastanesi'nde eğitim
Prof. Dr. Ayşegül Gözalan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir eğitim semineri düzenledi
SAĞLIK 06.09.2019, 22:18
Meryem KANBEROĞLU
TIBBİ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Gözalan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin konferans salonunda öğretim görevlilerine yönelik "Bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik ve makale yazımı" konulu bir eğitim semineri düzenledi. Gözalan, 2 gün boyunca devam eden eğitim programının sonunda meslektaşlarının sorularını yanıtladı.
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