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ALKÜ Hastanesi'nde eğitim

Prof. Dr. Ayşegül Gözalan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir eğitim semineri düzenledi

SAĞLIK 06.09.2019, 22:18
ALKÜ Hastanesi'nde eğitim
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Meryem KANBEROĞLU

TIBBİ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Gözalan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin konferans salonunda öğretim görevlilerine yönelik "Bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik ve makale yazımı" konulu bir eğitim semineri düzenledi. Gözalan, 2 gün boyunca devam eden eğitim programının sonunda meslektaşlarının sorularını yanıtladı.

#Ayşegül Gözalan #ALKÜ Alanya Eğitim
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