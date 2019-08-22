ALKÜ hastanesi hemşire adayları için eğitime hazırlanıyor!

EĞİTİME başvurular 19 Ağustos 2019 - 02 Eylül 2019 tarihleri arasında kabul edilmektedir. Uygulanacak sertifikalı eğitim programıyla; yoğun bakım ilkeleri konusunda etkin, verimli, bilgi, beceri ve donanımına sahip olan, bunları çalışma alanlarına yansıtabilen hemşirelerin yetiştirilmesi ve profesyonel başarılarının belgelendirilmesi amaçlanıyor. Konu ile ilgili görüşlerini bildiren Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Muhammet Karaman, “Aldığımız yetki belgesi kapsamında vereceğimiz eğitimler 6 hafta boyunca devam edecektir. Yılda 3 kez bu eğitimleri düzenlemeyi planlamaktayız. Antalya bölgesinde bu eğitimler; Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile hastanemizde düzenlenecektir. Bakanlığımızın çalışmaları sayesinde profesyonel sağlık ekibi yetiştirme yolunda emin adımlarla yürüyeceğimize inanmaktayım. Kendi dalında eğitimli ve başarılı olmak isteyen bütün hemşirelerimizi düzenleyeceğimiz bu eğitimlere bekliyoruz. Müracaat için bu linke tıklayabilirsiniz. ‘https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F ‘ ” diye konuştu.