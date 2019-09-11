ALKÜ EAH yaz döneminde 2 bin 770 yabancı hastayı ağırladı

HASTANENİN sağlık hizmetlerinden en fazla Rus turistler faydalandı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi turizm sezonuyla birlikte Alanya’ya gelen birçok yabancı uyruklu hastaya sağlık hizmeti vererek ev sahipliği yaptı. Haziran- Temmuz ve Ağustos aylarında 75 farklı ülkeden gelen 2 bin 770 yabancı uyruklu hasta, tedavi amaçlı ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Sağlık hizmeti alanların başında 545 hasta ile Ruslar ilk sırada yer aldı. Rusları; 395 hastayla Alman, 159 hastayla İsveç, 148 hastayla Azerbaycan, 124 hastayla Irak, 115 hastayla Norveç vatandaşları takip etti. Yabancı hastaların en çok geldiği birim ise Acil Servis, Kadın Doğum Polikliniği, Ortopedi ve Travmatoloji, Kulak Burun Boğaz ve Enfeksiyon Hastalıkları bölümleri oldu. 60 hasta da yatarak tedavi gördü. Yatarak tedavi görülen birimlerin başında Çocuk Hastaları Servisi ilk sırada yer alırken Ortopedi 2. sırada, Genel Cerrah Servisi ise 3. sırada yer aldı. 15 hasta ise başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazanan hastanelerden biri olan ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 farklı dil konuşabilen tercümanlarıyla da kaliteli ve yalın bir hizmet sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, bu başarının sırrını, sunulan sağlık hizmetinin hızlı ve kaliteli olmasına, kullanılan teknoloji ve fiyat avantajına bağladı. Prof. Dr. Lakadamyalı, ”Hastanemiz yerli ve yabancı hastalarımızın iyi ve kaliteli bir hizmet alabilmesi adına dizayn edilmiş, çalışmalar da bu doğrultuda olmuştur. Bu bağlamda birçok ülkeden gelen yabancı hastalarımıza sağlık hizmeti sunmakta, onları hastanemizde ağırlamaktayız. Verilen sağlık hizmetlerinin hem yerli hem de yabancı hastalarımız için en iyisini ve en kalitelisini sunabilmek adına yenilikçi anlayışımızla ileriyi düşünerek çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.