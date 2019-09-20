ALKÜ EAH Başhekimi uyardı

Mazlume GÖKTAŞ



DOKTORLAR ve hemşirelerle bir araya gelen Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı, diğer sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi. Sağlık hizmetinin başladığı yerin tıbbi sekreterler olduğunu belirten Prof. Dr. Lakadamyalı kendilerinden hasta ve hasta yakınlarına evlerine gelen misafirler gibi davranmalarını istedi. Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, sağlık çalışanlarına seslenerek “Bizler sağlık hizmeti üretiyoruz. Hasta ve hasta yakınlarımız hastanemize başvurduklarında ilk karşılaştıkları kişiler sizlersiniz. Yani ilk intibakı sizler bırakıyorsunuz. Sağlığın birinci basamağı olan sizlerin bu özelliği bizim için çok önemli. Sizlerden ricam, hasta ve hasta yakınlarımıza evinize gelen misafir gibi davranmanızdır. Bir hizmeti üretirken bunun bir disiplini, bir de motivasyonu olmak zorundadır. Bazı şeylerin artık farkına varmamız gerekiyor.

‘BİZ BİR BÜTÜNÜZ VE BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’

Sağlık zincirinin bir parçasısınız. Hiçbir parçanın birbirinden kopmaması ve ayrılmaması gerekiyor. Biz bir bütünüz. Birlikte güçlüyüz. Önce görevimizi layıkıyla yerine getirmemiz gerekmektedir. Bunun meyvelerini de hep birlikte toplayacağız. Birbirimize saygı duyalım. İlk önce davranış biçimi olarak kendimizi toparlayalım. Sorunlarınızı evde bırakın. Hasta ve hasta yakınlarımıza evdeki sorunlarınızı yansıtmayın. Hastanemiz gerçekten sahip olduğu imkanlar açısından mükemmel bir yer. Hekimlerinizle sağlıklı iletişim ağı kurmayı unutmayın. Hep birlikte güzel işlere imza atalım" diye konuştu.