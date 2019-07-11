ALKÜ'den yeni hizmet! 'Bu operasyon gençleştiriyor'

TÜRKİYE’DE son yıllarda göz kapağı estetiğine duyulan ilginin artmasıyla birlikte ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi daha canlı bir göz yapısına sahip olmak isteyen hastalarına, göz kapağı ameliyatı (Blefaroplasti) hizmeti sunmaya başladı. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eyüp Gholbakhsh, göz kapağı estetiğinin göz kapağına daha estetik bir görünüm kazandırdığını, daha fonksiyonel çalışmasını sağlamak amacıyla uygulanan elektif bir cerrahi işlem olduğunu belirtti.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ KİMLERE UYGULANIR?

Gholbakhsh, “Göz kapağı estetiğinin alt ve üst göz kapaklarda oluşan fazla deri, yağ ve benzeri dokuların düzeltilmesi, onarılması işlemidir. 30’lu yaşların başlamasıyla birlikte ciltte çeşitli deformasyonlar meydana gelmektedir. Üst göz kapaklarındaki cilt yığılmaları zamanla ilerleyerek hastanın gözünü açmasına mani olabilir. Göz çevresinde meydana gelen bu bozulmalar pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmekte; ilerleyen yaş, genetik, çevresel faktörler sonucunda cilt elastikiyetini kaybedebilmekte ve gevşemektedir. Cilt altındaki kas tabakasının gevşemesiyle birlikte ciltte sarkmalar meydana gelmektedir. Göz kapağı ameliyatı ile kişinin yüz ifadesine canlılık ve gençlik kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu ameliyatlarda lazer veya başka cihaz kullanmıyoruz. Tamamen göz kapağındaki soruna yönelik cerrahi girişim yapılmaktadır. Sonrasında göz etrafında şişlik ve morluklar olabilir fakat birkaç gün içerisinde bunlar geçmektedir. Dünya da en çok uygulanan estetik cerrahi işlemlerinden biri olan göz kapağı estetiği kozmetik bir görünüm kazandırmak amacıyla uygulanmaktadır. Biz de ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği olarak hastalarımıza bu hizmeti sunuyoruz. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra hastalarımız gönül rahatlığıyla hastanemizde bu ameliyatı gerçekleştirebilirler“ diye konuştu.