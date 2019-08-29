ALKÜ'de tedavi olan akciğer kanseri eski sağlığına kavuştu

Mehmet AL

AKCİĞER kanseri olan 55 yaşındaki Kemal Özdemir ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eski sağlığına kavuştu. Uzun araştırmalar sonucunda Dr. Oktay Aslaner ile iletişime geçen Özdemir’e yapılan tetkikler sonucunda ameliyat önerildi. Operasyon sırasında sağ akciğerinden 2 kilo ağrılığında bir kitle çıkartıldı. Kemal Özdemir 10 günlük servis kontrolünden ardından taburcu edildi.

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Öğr. Üyesi Dr. Oktay Aslaner ekibiyle birlikte birçok başarılı ameliyata imza attıklarını dile getirdi. Aslaner:” yenilikçi sağlık hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolda ben ve ekibim birçok başarılı operasyonda yer aldık. Merkezimize başvuran her hastayı ayrı ayrı ele almakta, bilimsel ve güncel veriler ışığında en uygun tedavi şeklini planlamaktayım. Kemal Özdemir adlı hastamızın sağ akciğerinde çok büyük bir kitlesi vardı. Operasyonu çok riskliydi.2 kilo ağırlığındaki kanserli kitleyi tamamen temizledik. Hastamızın eski sağlığına kavuştuğunu görmek bütün yorgunluğumuzu aldı. Şuan en az onun kadar bizlerde mutluyuz ”dedi.

Özdemir; yorgunluk, halsizlik ve uykusuzluk şikayetlerinin ameliyat sonrasında tamamen kaybolduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Kemal Özdemir: “ Birçok hastaneye ameliyatım için başvurdum. Riskli olması nedeniyle kimse beni ameliyat etmek istemedi. Haberlerde Oktay hocamın ismine rastladım. Kendisini araştırdıktan sonra iletişime geçtim. Cerrah değil sanki sihirbaz. Beni eski sağlığıma kavuşturdu. Başta doktoruma, hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim ”dedi