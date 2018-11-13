ALKÜ'de sağlıkçılar eğitildi

TÜM hastane personeline gruplar halinde verilen eğitimlerde, İş Güvenliği Uzmanı Gökhan Yaşar katılımcılara çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler verdi. Eğitimde işyeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, iş yerlerinde karşılaşılan tehlikeler ve iş güvenliği konuları hakkında bilgiler de verildi. Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir, düzenlenen eğitimle birlikte sağlık personelinin güvenlik açısından daha bilinçli bir çalışma hayatı sürdürmesini amaçladıklarını söyledi. Aldemir "Kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi adına güvenli bir iş ortamının oluşturulması için sağlık çalışanlarımıza eğitimler düzenlemekteyiz. Bu kapsamda sağlık personelimize yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimiz devam ediyor. Bu tür eğitimleri hastane yönetimi olarak önemsemekteyiz. Farklı alanlarda çalışan personelimizin iş güvenliği risklerini öğrenmesi ve bu konuda bilinçli olarak çalışması gerektiği kanaatindeyiz" diye konuştu.

