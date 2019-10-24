ALKÜ'de kan alma teknikleri konuşuldu

KAN testleri, hastaların tüm tedavi süreçlerini etkilemektedir. Bu sebeple sonuçlarının doğruluğu büyük önem taşımaktadır. Topbaş katılımcılarla; test sonuçlarının güvenilirliğini ve doğruluğunu etkileyen faktörleri ele alarak yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.