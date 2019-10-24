ALKÜ'de kan alma teknikleri konuşuldu
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni Tamer Topbaş sağlık çalışanlarına yönelik “kan alma teknikleri ve numune transferleri konulu bir eğitim semineri düzenledi.
SAĞLIK 24.10.2019, 11:25
KAN testleri, hastaların tüm tedavi süreçlerini etkilemektedir. Bu sebeple sonuçlarının doğruluğu büyük önem taşımaktadır. Topbaş katılımcılarla; test sonuçlarının güvenilirliğini ve doğruluğunu etkileyen faktörleri ele alarak yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.
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