ALKÜ'de iz bırakmayan ameliyat devri

UZUN yıllardır tiroid hastası olan 37 yaşındaki Remziye Cansever, tavsiye üzerine Dr. Öğretim Üyesi Genel Cerrahi Uzmanı Hasan Çalış ile iletişime geçti. Yapılan tetkikler sonucunda hastaya Türkiye’de sayılı merkezlerce yapılan aksillar yaklaşımla endoskopik tiroidektomi ameliyatının yapılmasına karar verildi. Başarılı geçen operasyon sonunda Dr. Çalış hasta Cansever’i yatan hastalar bölümünde ziyaret etti. Endoskopik tiroidektomi yönteminin kozmetik avantajlarına dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Çalış, ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde uygun olan tiroid hastalarına artık endoskopik yöntemle ameliyat yapılabildiğini, böylece hastaların boyunlarında herhangi bir iz kalmadığını ifade etti. Çalış, ”Bölgemizde ilk kez boyuna kesi yapmadan, aksiller yöntemle tiroid bezi ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bilindiği üzere tiroid ameliyatlarının cerrahisinde geleneksel yöntem olan açık cerrahi teknik uygulanmaktadır. Endoskopik tiroid ameliyatında, hastanın boyun bölgesinde gözüken herhangi bir kesi olmamaktadır. Sadece koltuk altında 3 adet kesi mevcuttur. Bu ameliyatın püf noktası tamamen kozmetiğin ön planda olmasıdır” dedi.

‘HER HASTAYA UYGULANMIYOR’

Endoskopik tiroidektomi ameliyatının sınırlamaları olduğunun altını çizen Dr. Hasan Çalış, her hastaya uygulanmadığını, burada tiroid bezinin büyüklüğü ve nodüllerin çapının önemli olduğunu ifade etti. Çalış "Bu ameliyatları biz 8 santime kadar büyük olan guatrlara uygulamaktayız. Ancak ülkemizde tiroidit oranı yüksek olduğu için sadece seçilmiş vakalarda uygulayabilmekteyiz. Açık tekniğe göre bu ameliyatın herhangi bir yan etkisi yoktur. Tam tersine kozmetik anlamda avantajlı bir yöntemdir. Kapalı bir teknik olduğu için hastanın günlük aktiviteleri ile işe dönüşü daha hızlı olmaktadır “diye konuştu. Uzun araştırmalar sonucu ve tavsiye üzerine Dr. Hasan Çalış ile iletişime geçtiğini dile getiren hasta Remziye Cansever sonuçtan oldukça memnun olduğunu söyledi. Cansever "Doktoruma beni bu yöntemle tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. Hem sağlığıma kavuştuğum için, hem de boynumda beni rahatsız edecek bir iz kalmadığı için çok mutluyum. Ameliyat sürecimde hiçbir sıkıntı yaşamadım sonrasında da çok rahattım. Hızlı bir şekilde toparlanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

