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ALKÜ'de ishal uyarısı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) acil servisine Haziran-Eylül aylarını kapsayan 4 aylık zaman diliminde 3 bin 606 hasta ishal şikayetiyle başvurdu

ALKÜ'de ishal uyarısı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) acil servisine Haziran-Eylül aylarını kapsayan 4 aylık zaman diliminde 3 bin 606 hasta ishal şikayetiyle başvurdu

27 Eylül 2017 Çarşamba 22:21
ALKÜ'de ishal uyarısı
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İNTANİYE Uzmanı Dr. Erdinç Titizler, ishal hastalığının belirtileri, dikkat edilmesi gerekenler ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.
“Yaz aylarında bakteriyel ajanlar besinlerde daha çabuk ve daha kolay üremektedir. Bu durum hem çocuklarda hem de yetişkinlerde çok sık rastlanan yaz ishallerinin yaşanmasına neden olmaktadır” diyen Uzm. Dr. Titizler, acil servise en çok başvurulan rahatsızlıkların başında ishalin geldiğini belirtti. İshalin masum bir hastalık olmadığını söyleyen Titizler “İshal vakası gelişmiş ülkelerde iş kaybına, gelişmekte olan ülkelerde ise ölümlere neden olabilmektedir” dedi.
İSHALİN BELİRTİLERİ 
Titizler, “İshal genellikle dışkının normal şeklinin kaybolması, miktar veya defekasyon sıklığının artması olarak tanımlanır. Havuz veya deniz suyunun yutulması, kirli su, kirli su ile yıkanan gıdalar, açıkta satılan gıdalar, sinek, böcekle temas eden gıdalar, bekleyerek veya uygun koşulda saklanmadan bozulmuş gıdaların tüketilmesi de yaz ishallerinin başlıca nedenlerindendir. Akut ishal genellikle 4 haftadan daha az süren ishal demektir. İshal her yaşta görülebilmekte, klinik semptom ve bulguları ise ateş, bulantı-kusma, kilo kaybı, abdominal kramp, tenezm ve inkontinansdır. Fiziki muayenede ateş, toksisite ve dehidratasyon bulguları olabilir. Özellikle çocuklarda ciddi dehidratasyon açısından letarji, taşikardi ve postüral hipotansiyon, çökmüş fontaneller kuru deri, kuru gözler ve kuru mukozalar dikkatle incelenmelidir. 
TURİST İSHALİ 
İshalin seyahat esnasında veya döndükten sonraki bir hafta, 10 gün içinde ortaya çıkma durumu turist ishali olarak değerlendirilir. İshalli hastaların dışkılarının sulu olması virüs, parazit, protozoa veya toksinleriyle etki eden bakteriyel etkenleri kan ve mukus içermesi invaziv etkenleri (salmonella, shigella, Entamoeba histolytica) akla getirir. 
İSHAL DURUMUNDA BESLENME
İshalin tedavisinde en önemli amaç ishalin önlenmesi ve kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konması. Tuzlu kraker, pirinçli veya patatesli gıdalar ile sıvı alımına destek sağlanmalı, süt ve süt ürünlerinden başlangıçta laktoz intöleransı nedeniyle kaçınılmalıdır. Buğday, mısır, pirinç, yulaf, şehriye, patates, muz gibi temel besinler dışkı şekilleninceye kadar tüketilmeli, kafein ve laktozlu besinler dışkı şekillenmedikçe kullanılmamalıdır. Sebze meyve türü yiyecekler ishali arttırabildiği veya yeni bir ishal atağına neden olabileceği için bir süre bu gıdalardan kaçınılmalıdır. Süt emen bebekler kesinlikle süt almaya devam etmelidir. Mama ile beslenen bebeklere ise laktoz içeriği düşük mamalar verilmeli, ishali dursun diye gıda ve sıvı alımı kesilmemelidir. Devamlı kusma, kanlı-mukuslu ishal veya yüksek ateşi olan çocuklar tıbbi takibe alınmalıdır. Son olarak, yiyeceklerin iyi pişirilerek tüketilmesi, salataların ve soyulmuş meyvelerin uygun şekilde hazırlanması ve uygun ortamlarda saklanması, mikroorganizmalardan arındırılmış suların kullanılması, klor ve iyot tabletleri ile suların dezenfeksiyonu veya taşınabilir filtreler ile süzülmesi, hijyenik olarak hazırlanmayan ve buzdolabında saklanmayan gıdaların tüketilmemesi, uygun ortamlarda hazırlanmamış krema veya mayonezli salatalardan ve az pişmiş deniz ürünlerinden uzak durulması gerekmektedir. Alınması gereken önlemlerden en önemlilerinden birisi de sık sık ellerin yıkanmasıdır" dedi. 

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ALKÜ Alanya EğitimAraştırma HastanesiHaziran-Eylül
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