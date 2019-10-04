ALKÜ'de iki başarılı operasyon

GÖREVE yeni başlayan ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim, jinekoloji cerrahisinde önemli bir yere sahip olan laparoskopi (kapalı) ameliyatlarını hastanede başarıyla yapmaya başladıklarını duyurdu. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlıkta yeni hizmetler sunmaya ve kazandırmaya devam ediyor. Prof. Dr. Barış Mülayim, aynı anda Total Laparoskopik Histerektomi (kapalı yöntem ile rahim alınması) ile iki başarılı ameliyat gerçekleştirdi. Miyomu olan 39 yaşındaki Ayşe Fatma Körede ve 47 yaşındaki Handan Yağmurcu başarılı geçen operasyonlarla eski sağlığına kavuştu. Hastayı servisinde ziyaret eden Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir, gerek ameliyat esnasında gerekse sonrasında hastaya sağladığı önemli avantajlarıyla laparoskopik cerrahisini hastaların hizmetine sunmaya devam edeceklerini açıkladı. Prof. Dr. Barış Mülayim son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, ”Bizler de hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunabilmek adına cerrahi tecrübemizle teknolojideki son gelişmeleri birleştirerek yenilikler sunmaya devam edeceğiz. Bugün meslektaşım Tuğba Hanımla birlikte 2 başarılı operasyon gerçekleştirdik” dedi.

LAPAROSKOPİK KADIN HASTALIKLARI AMELİYATLARININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Laparoskopik ameliyatında hastada yarım santimlik 3’er tane kesi açıldığını ve özel aletler sayesinde kamera ile bu kesilerden ameliyat yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Mülayim, ”Açık ameliyatlara göre bu ameliyatlarda hastalar daha çabuk ayağa kalkabilmektedir. Hastalarımız kısa sürede işine ve normal hayatına geri dönebilmektedirler. Laparoskopinin en önemli avantajı; hastanede yatış süresinin daha kısa olması, ameliyat sonrası daha az ağrı olması ve iyileşme süresinin daha hızlı olmasıdır. Bir diğer avantajı ise açık cerrahide yapılan geniş kesilere bağlı komplikasyonların (enfeksiyon, yara açılması) çok daha az olmasıdır. Bütün bunlar dile kolay gelen hasta için ve tatbikî bizim için çok faydalı sonuçlardır” şeklinde konuştu.

LAPAROSKOPİK KADIN HASTALIKLARI AMELİYATLARINI KİMLER OLABİLİR?

Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen jinekolojik cerrahilerin büyük kısmı artık laparoskopik yöntemlerle yapıldığına dikkati çeken Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim, ”Yakın gelecekte hemen hemen tüm cerrahilerin kapalı yöntemlerle yapılacağı öngörülmektedir. Biz de ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hastalarımıza bu imkanı sunmaktayız. Rahim sarkması, miyom, yumurtalık kisti, kanaması fazlası olan bireyler, dış gebelik başta olmak üzere jinekolojinin bütün hastalıklarında laparoskopik yöntemini başarıyla uygulamaktayız. Gönül rahatıyla bizlere başvurabilirler” diyerek sözlerini noktaladı.

39 yaşındaki Ayşe Fatma Körede ve 47 yaşındaki Handan Yağmurcu ise ameliyat sonrası eski sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek hastane yönetimine ve doktorlarına teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı da büyüyen kadrolarıyla birlikte başarılı işlere imza atmaya devam edeceklerini açıkladı. Kapalı rahim alma ameliyatı yani ‘laparoskopik histerektomi’ jinekolojik cerrahisinde önemli bir yer teşkil ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Lakadamyalı başarılarından dolayı Prof. Dr. Barış Mülayim ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir‘i tebrik etti.