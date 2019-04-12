ALKÜ'de hemşireler eğitildi

ÇOCUK Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Başaran tarafından verilen eğitimde; pediatrik hastanın tedavisi, yanık ağrılarında hemşirenin rolü, bakımı ve yaklaşımı konuları ele alındı. Yanık bakımı ve tedavisinin oldukça zor olduğunu söyleyen Op. Dr. Başaran, ağrı, stres gibi olayların yaranın iyileşmesini olumsuz etkilediğini bu durumu sağlık çalışanlarının iyi yönetmesi gerektiğini vurguladı. Op. Dr. İsmail Başaran, ”Yanık, aşırı ısının vücut dokusunda neden olduğu bir travmadır. Yanık bakımı ve tedavisi, oldukça zor ve kompleks prosedürler içermektedir. Çocuk hastalarımızın bakımı yetişkinlere göre daha zordur. Sağlık çalışanının eğitimi, deneyimi ve yaklaşımı burada çok önemlidir. Yanık travması haftalar hatta aylarca sürebilmekte, hasta üzerinde olumsuz, fiziksel ve psikolojik etkilere neden olmakta, karşımıza ağrılı bir durum olarak çıkmaktadır. Bu durumda bizlerin sağ kolu olan sizlere çok büyük rol düşmektedir” diye konuştu.