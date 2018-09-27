ALKÜ'de göz anjiyosu çekilebilecek

GÜNÜMÜZ teknolojisinin vazgeçilmezleri arasında yer alan göz anjiyo cihazı hakkında Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Fatih Aslan bilgi verdi. Aslan: "Hizmete giren bu cihaz sayesinde hastalarımızın tanılarını artık daha rahat koyabilmekte, tedavilerini ona göre gerçekleştirmekteyiz. Göz anjio cihazını, damarsal hastalıkların göze verdiği hasarın teşhisinde ve tedavisinde kullanıyoruz. Gündelik hayatta en sık karşılaştığımız hastalıklar ise şeker hastalığı, sarı nokta, retinasında damar tıkanıklığı olan hastalıklar ve göz tansiyonudur. Koldan verdiğimiz opak bir madde sayesinde ağrısız gözün tüm katmanlarını, damar yapılarını görebilmekte ve ölçmekteyiz. Aldığımız sonuçlara göre hastamızın teşhis ve tedavisine yön veriyoruz. Göz anjio cihazı, tamamen tanı amaçlı olup tedavi edici herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. Biz hekimlere vereceğimiz tedavide ve hastanın teşhisinde sadece yol gösterici olmaktadır." dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ise mevcut teknolojiyi yenilemeye devam ettiklerini, her geçen gün hizmet kalitelerini arttırdıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Taşbaş: "Gelişmiş altyapı, uzman ve akademisyen kadromuzla birlikte sağlık hizmetinde çeşitliliği arttırmaktayız. Mevcut teknolojimizi yenilemeye, hastalarımıza yeni sağlık hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Cihazın hastanemize kazandırılmasında emeği geçen, başta İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür olmak üzere tüm İl Sağlık Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.