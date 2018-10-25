ALKÜ başhekiminden 'Yüzme' çağrısı

Toygar DİM

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan “Duruş Bozukluğu” konusunu ele aldı. Sağlık çalışanları ve halkın yoğun ilgi gösterdiği konferansa Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Ak Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş de katıldı. Prof. Dr. Taşbaş düzenlediği eğitimde duruş bozukluklarının teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha da arttığına dikkati çekerek, ebeveynleri bu konuda uyardı. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, "Hayatımızda spor hep yer almalıdır. Duruş bozukluğunu yaptığımız sporla yenebiliriz. Çocukluk döneminde yanlış alışkanlıklar omurga üzerinde çeşitli eğriliklere neden olabilmektedir. Tablet ve cep telefonuna bakarken göz hizasında bakmalıyız. Kambur durmadan çocuklarımızın teknolojiyle ilgilenmesi gerekmekte, ağır sırt çantaları ve yükün tek kola verilmesi, uygun olmayan sıralar ise ileride duruş bozukluklarına neden olmaktadır. Burada siz ebeveynlere çok iş düşmektedir. Çocuklarımızın en iyi doktoru yine annelerimizdir. Unutmayın ki çocuklarınızın bu alışkanlıkları kazanması sizlerin elindedir. Duruş bozukluğundan korunmanın en iyi yolu yüzmeden geçmektedir. Alanya’mızın en güzel nimetlerinden biri deniz ve havuzlarımızdır. Biz anne karnından itibaren yüzmekteyiz. Yani iç güdüsel olarak yüzmeyi bilmekteyiz. Alanya’mızın bu güzel nimetlerinden faydalanın ve çokça yüzün. Belediyemizin bizlere sağladığı bir kapalı yüzme spor salonumuz var. Bundan çocuklarınız da sizler de lütfen faydalanın. Çünkü duruş bozukluğunun en iyi ilacı yüzmekten geçmektedir" diye konuştu. Konferans daha sonra soru cevap şeklinde devam etti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, toplumda farkındalık yaratmak adına düzenledikleri bu eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.

Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ise oldukça verimli bir konferans olduğunu belirterek; katkılarından dolayı Prof. Dr. Taşbaş’a teşekkür etti. Toklu, ”Hastanemizin duyarlılık göstererek halkımızı hastalıklar konusunda bilinçlendirmesi örnek bir davranıştır. Farkındalık oluşturmak, hastalıkların erken teşhisine katkı sağlamak adına verilen bu eğitimleri bizler de desteklemekteyiz. Halkımızın yararına olacak her şeyin arkasındayız" dedi.

